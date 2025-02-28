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冰櫃裡等待665天！五億高中生告別式 母發聲：放手是媽媽的不捨
台中五億賴姓高中生墜樓命案，牽扯到巨額遺產與同性婚姻，案情撲朔迷離，引發舉國關注。與賴假結婚的夏朝淵以偽造文書遭判刑後，近日入監服刑；賴姓高中生冰存超過600天的遺體，家屬今天下午舉行告別式。賴母透過律師聲明表示，為求真相，賴小弟在冰櫃等待665天，可憐天下父母心，夏嫌已入獄服刑。
全案發生在2023年6月21日，夏姓父子因無直接殺人證據，涉犯殺人罪嫌不起訴處分，家屬申請再議後，台中高分檢已將全案發回調查；針對假結婚偽造文書部分，夏朝淵遭判刑1年6月確定，夏2月初入監服刑。
死者賴小弟遺體前年檢方相驗後，發還家屬，但賴母認為案情仍有待調查，自費每月3萬元將遺體冰存在殯儀館冰櫃，假結婚訴訟定讞後，賴母決定今天將遺體火化，總計冰存665天。
賴小弟告別式今在台中殯儀館舉行，家屬未公開舉行家祭，式場原本空蕩無人，後來賴小弟的堂姊現身，師父誦經時現場拭淚。
賴母透過律師許哲維代發聲明，向社會大眾表示感謝；為了避免白髮人送黑髮人，賴母不到場。
家屬聲明如下 :
為求命案真相，賴小弟已於冰櫃辛苦等待665天。賴小弟的辛苦並沒有白費，夏嫌已經入獄服刑。
等待665天，辛苦的不僅只有賴小弟，可憐天下父母心，賴媽媽看著愛子無法入土為安，心中百轉千迴的糾結，無庸贅言。
再次致謝高大成法醫、黃健豪委員、賴順仁議員、莊競程博士、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣臺中地方法院、臺灣臺中地方檢察署、臺中市政府警察局第五分局，尤其感謝每一位持續關注本案的台灣鄉親。
放手不是放棄，毋寧是賴媽媽對賴小弟的不捨，祈望社會賢達見諒。謹聲明如上，感恩您們！
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