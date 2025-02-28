冰櫃裡等待665天！五億高中生告別式 母發聲：放手是媽媽的不捨

台中五億賴姓高中生墜樓命案，牽扯到巨額遺產與同性婚姻，案情撲朔迷離，引發舉國關注。與賴假結婚的夏朝淵以偽造文書遭判刑後，近日入監服刑；賴姓高中生冰存超過600天的遺體，家屬今天下午舉行告別式。賴母透過律師聲明表示，為求真相，賴小弟在冰櫃等待665天，可憐天下父母心，夏嫌已入獄服刑。

全案發生在2023年6月21日，夏姓父子因無直接殺人證據，涉犯殺人罪嫌不起訴處分，家屬申請再議後，台中高分檢已將全案發回調查；針對假結婚偽造文書部分，夏朝淵遭判刑1年6月確定，夏2月初入監服刑。

死者賴小弟遺體前年檢方相驗後，發還家屬，但賴母認為案情仍有待調查，自費每月3萬元將遺體冰存在殯儀館冰櫃，假結婚訴訟定讞後，賴母決定今天將遺體火化，總計冰存665天。

賴小弟告別式今在台中殯儀館舉行，家屬未公開舉行家祭，式場原本空蕩無人，後來賴小弟的堂姊現身，師父誦經時現場拭淚。

賴母透過律師許哲維代發聲明，向社會大眾表示感謝；為了避免白髮人送黑髮人，賴母不到場。

家屬聲明如下 :

台中五億高中生賴小弟告別式今下午舉行，賴母為避免白髮人送黑髮人未到場，聲明表示「可憐天下父母心」。記者趙容萱／攝影