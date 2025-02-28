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山陀兒颱風吹落太陽能板砸壞她車 屋主判賠8萬

中央社／ 高雄28日電

高雄去年遭山陀兒颱風肆虐，夏姓女子在警報解除後發現愛車遭太陽能板砸毀，夏女想辦法找到監視器畫面，確認是方姓屋主安裝太陽能板鬆脫提告求償20萬，高雄地院判賠8萬。

高雄地方法院簡易庭審理時，方姓屋主主張砸毀夏女愛車的太陽能板並無法確認是其所安裝的，且夏女把車停在戶外，可能早有部分毀損，在颱風來襲前也早已確認太陽能板沒有移位鬆動，因此應不需負擔賠償責任。

不過，夏女提出事故當天監視器畫面佐證，確認這排住家附近只有方姓屋主安裝太陽能板，且屋主雖主張太陽能板是在夏女汽車右方，但畫面中卻是從左方掉落，但法官認為因颱風氣流是逆時鐘方向旋轉，所以位於汽車右側的太陽能板被以逆時鐘方向吹落，與常理不衝突，不採信屋主辯詞。

法官根據夏女當庭提出的估價單內項目和相關事證，認定屋主應負賠償責任，經計算折舊後，判賠新台幣8萬多元，全案可上訴。

判決指出，山陀兒颱風去年10月侵襲高雄，造成多處災損，夏女在颱風過境後，發現剛買5年，停放在高雄前鎮區一處巷弄內的愛車遭太陽能板砸毀，夏女不甘無端受損自行找證據，最後根據監視器畫面，發現安裝太陽能板的人是住在附近的方姓屋主，並根據估價單提出民事求償20萬元。

山陀兒颱風 監視器

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