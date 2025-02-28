「沒有孩子妳還有什麼」 小三屢傳訊息挑釁人妻涉跟騷法判拘役

高雄市一名女子珊珊（化名）因戀上人夫發生婚外情，竟主動告訴對方妻子而發生爭執，事後這名小三還不斷傳訊息挑釁她「我完勝妳」、「沒有孩子妳還有什麼」，人妻不堪其擾告上法院，雖小三辯稱不知這算騷擾，高雄地院仍依違反跟騷法，判處她拘役30天。

判決書指出，珊珊與人夫發生婚外情當上小三後，因為與人夫發生感情糾紛，竟將婚外情一事傳訊息告訴對方妻子，還從去年3月14日到22日之間，不斷傳訊息騷擾她，導致這名人妻心生畏怖而報警。

珊珊在傳給她的訊息中提到「他說過，我完勝妳，個性、外表、身材、談吐⋯尤其說你是素顏不好看，需要靠睫毛和化妝，我則是不用就好看，你就只是因為是孩子的媽，沒有孩子妳還有什麼」，更稱人夫婚後出現性功能障礙，揶揄她「到底妳是怎樣讓老公變這樣，遇到我他才想跟我好好表現」。

因連續多天都被傳訊息騷擾，這名人妻雖以「已讀不回」來回應，仍不堪其擾到決定向警方報案，但珊珊在偵訊時卻辯稱對方沒有說不要再傳訊息，且傳訊息是因為對方想知道她跟人夫到底是不是真的婚外情，並稱「我不知道這是刺激、騷擾」。

這名人妻因生活大受影響還向旁人稱「已崩潰」，對珊珊提告涉犯跟蹤騷擾防制法，法官審理時認為，跟騷法是指行為人對特定人「反覆或持續」跟蹤騷擾，因此認定珊珊不斷傳訊息的行為符合跟騷法要件。