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影／台中KTV火爆互毆 長髮女加入嗆聲...遭抬四肢狼狽上擔架管束

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區1間KTV今凌晨發生打架衝突，警方獲報出動快打部隊到場維持秩序，其中2派人馬疑酒後互毆，被員警當場噴灑辣椒水，未料引起1名路過張姓女子不滿，她又朝警員大聲叫囂、情緒失控癱軟，被依法管束狼狽抬上擔架送醫。

台中第六分局今凌晨1點多獲報，西屯區寧夏路上1間KTV有打架糾紛，啟動快打部隊共24名警員到場支援，經查現場羅姓男子（34歲）等3人，與另一方白姓男子（43歲）等3人互不認識，疑似酒後口角爆發肢體衝突，甚至當眾互毆。

警方趕赴KTV1樓時，見羅男等3人正打算離開，上前盤查時對方一度不配合，場面相當失控，警方為避免衝突擴大，立即噴灑辣椒水控制。

未料當天在12樓上班的張姓女子剛好路過1樓，因和羅一方的人有認識，加上她本身也酒醉，見友人遭噴辣椒水痛苦蹲坐在地上心生不滿，又上前對派出所主管大聲叫囂，當場遭警員合力壓制、依法管束，張女因酒醉情緒失控整個人癱軟，狼狽被抬上擔架送醫。

警方將現場鬧事群眾帶回警局釐清後，詢後將羅、白雙方一共6人，依妨害秩序罪嫌移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方處理KTV互毆，張女（右）路過見友人被噴辣椒水，竟失控向警方嗆聲也被依法管束。記者曾健祐／翻攝
警方處理KTV互毆，張女（右）路過見友人被噴辣椒水，竟失控向警方嗆聲也被依法管束。記者曾健祐／翻攝

失控 衝突 辣椒水

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