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中油前經理涉收賄 懲戒法院判撤職停止任用2年

中央社／ 台北28日電

圖為中油廠區示意圖。記者劉學聖攝影／聯合報系資料照
圖為中油廠區示意圖。記者劉學聖攝影／聯合報系資料照

中油公司修護組經理張子房涉嫌收賄，並洩密以協助廠商通過驗收，刑事部分判刑2年10月徒刑，褫奪公權5年定讞。懲戒法院一審判決張子房撤職並停止任用2年。二審駁回上訴確定。

判決指出，張子房原任中油修護組經理兼中油公司採購審查小組成員，他與中油公司勞工董事陳枝章於民國106年至109年間涉嫌以顧問、諮詢費等名義收賄，並透過洩漏採購金額、變更採購要求等方式協助廠商廖姓男子，總計涉弊標案有5件。

張子房於偵查中自白，繳回犯罪所得新台幣155萬元，且繳交40萬元公益金。橋頭地方法院依貪污治罪條例收賄罪、刑法洩密罪判處張子房判刑2年10月，褫奪公權5年。高雄高分院、最高法院均駁回上訴，全案定讞。經濟部將張男免職後移送懲戒。

懲戒法院一審審酌張子房擔任中油公司經理、購審會委員期間，貪圖私利主動索賄，收賄金額高達155萬元，嚴重違反義務，考量犯罪後坦承犯行且繳回全部所得，行為後後悔自新態度良好及其關懷弱勢團體等，判決撤職，並停止任用2年。

張子房認為原判決有理由不備、調查證據未盡周延及不適用法則等瑕疵，提起上訴。懲戒法院二審認爲上訴無理由，判決駁回，全案確定。

中油 公益 收賄

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