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酒駕重罰事故率下降 學者卻點出1隱憂...「3種駕駛」更可怕

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

「喝酒不開車」宣導標語植入人心，加上酒駕重罰、公布姓名等，案件數有逐年下降趨勢。學者認為，執法加上大眾的意識有看出遏止酒駕的效果，但也要注意慣性酒駕，除此之外，呼籲政府要將重心移轉到毒駕、藥駕、疲勞駕的議題。

自從2022年3月31日酒駕新法施行，針對屢次酒駕、拒測違規再犯者，公布姓名、照片及違規事項。根據北市裁決所統計，入案人數從1萬330件，降到2024年的8572件，另外，北市交大也統計酒駕事故率，從2022年272件、2023年267件，到2024年的253件有所下降。

同時，今年北市府更對酒駕、毒駕者出新招，酒、毒駕及拒測累犯3次以上的市民，不僅在網站公告姓名，還將照片放大7倍、並彩色列印成防水海報，張貼在鄰里及派出所公布欄。

針對酒毒駕祭出系列罰則、措施，相關數據看有下降趨勢，不過，北市裁決所違規裁罰課代課長王詩媛說，由於入案數並非即時，且今年1月遇到新年假期、2月時間短，目前尚難確定政策的效果，需要再以整年度數據觀察才能較為準確。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，現行對於酒駕的罰則、執法都相對嚴格，加上大眾也重視酒駕的後果，依照他的觀察酒駕確實有下降。尤其，喝酒不開車的習慣漸漸落實在民眾間，只要有喝酒的場合，周遭的親友、餐廳都會提醒不能開車。

「反而最怕的是慣性酒駕。」邱裕鈞說，慣性酒駕通常是喝醉就沒有控制力，會想要自己開車，「清醒的時候還不敢，但是喝醉就無法決策。」這時就要靠環境的親友、餐廳業者制止，也因此修法才會說同車友人需要連坐罰。酒駕在多方努力下有達到一定效果。

不過，邱裕鈞說，雖然酒駕數據看似趨緩，但是趨緩的原因可能是不抓就不知道，「確實很難知道酒駕的母體在哪裡；比較難清楚是酒駕真的降低，還是執法有所突破。」

邱裕鈞也提到，在酒駕防制等作法上看到成效後，現在更要關切的是毒駕、藥駕、疲勞駕，尤其毒駕不像是在餐廳等場合喝酒，更為隱密難查，又有年輕化的趨勢，政府應該要加強力道，想出另一套處理方式。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

學者表示，雖然酒駕數據看似趨緩，但是趨緩的原因可能是不抓就不知道。圖／警方提供
學者表示，雖然酒駕數據看似趨緩，但是趨緩的原因可能是不抓就不知道。圖／警方提供

北市府 毒駕 酒駕

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