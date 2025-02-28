北市去年註銷3862面車牌 「最多原因」令人意想不到

台北市交通裁決所公布，2024年註銷3862面車牌，原因以車輛逾期檢驗最多，其次為嚴重超速及酒毒駕，呼籲違規民眾收到裁決書及交通違規通知單，依期限到案，否則面臨車牌註銷，註銷期滿仍繳交相關費用。

積案催收課長蕭潤君表示，依照道路交通管理處罰條例規定，車輛逾期檢驗6個月以上者，註銷牌照。嚴重超速、超過最高速限40公里者，車牌吊扣6個月。酒、毒駕車牌吊扣2年，經過處分吊扣汽車牌照。若不依期限繳送汽車牌照或駕駛執照者，吊銷汽車牌照。

蕭潤君說，以2024年為例，註銷3862面車牌，前三大違規項目為逾期檢驗達到3141件、占81.3%，嚴重超速477件、占12.4%，酒毒駕88件、占2.3%。

再以2022年到2024年來看，逾期檢驗註銷牌照數量為4347件、4209件、3141件。酒毒駕吊扣牌數件數為585件、1931件、1902件，註銷牌照件數為172件、632件、88件。

另外，2023年到2024年，嚴重超速吊扣牌照件數為2812件、3758件，註銷牌照數量為1件、477件。顯見車輛逾期檢驗仍占最大宗，但嚴重超速未到案執行吊扣車牌，導致註銷車牌件數在上升中。

蕭潤君提醒，上述三項裁決所都會掛號郵寄通知民眾，限期到案執行，未到案，車牌就會遭註銷，註銷期滿後需要重新領牌，仍要再繳交檢驗費、號牌費、行照費等，呼籲民眾留意規定。

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