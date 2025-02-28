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前空軍防砲參謀長涉共諜更二審有罪 最高院撤銷發回

中央社／ 台北28日電

前空軍防空砲兵上校參謀長辛澎生。記者張議晨攝影／報系資料照
前空軍防空砲兵上校參謀長辛澎生。記者張議晨攝影／報系資料照

前空軍防空砲兵上校參謀長辛澎生涉替中國發展組織，更二審依發展組織未遂罪判刑6月，經上訴，最高法院認為，更二審判決就其供述的證據能力有調查未盡的違誤，日前發回更審。

最高法院表示，依原審勘驗被告辛澎生、證人陳明的調詢筆錄與檢察官訊問筆錄，內容是否有利誘或詐欺的不正詢問、基於其自由意思所為、具任意性，原審對於此部分有調查未盡及理由欠備的違法，據此撤銷判決，發回更審。

判決指出，辛澎生退伍後，於民國98年至99年間涉嫌為中國發展組織，在民間友人陳明與其當時妻子楊昀庭的轉達下，邀約時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長謝嘉康及其家人，與中共總政治部聯絡部官員「趙明」共赴泰國普吉島、馬來西亞等地，接受中國招待免費旅遊、食宿等，藉此攏絡謝嘉康。

由於謝嘉康認為屢次出國與「趙明」等中國人士會面不妥，回國後即向楊昀庭表示，日後不便再出國而屬未遂。

一審橋頭地方法院各判處辛澎生、楊昀庭得易科罰金刑6月。經上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理；二審認定，辛澎生和陳明的部分筆錄無證據能力，且無證據認定「趙明」為中共總政官員，因此撤銷一審判決，改判辛澎生、楊昀庭無罪。

檢察官不服判決，提起上訴，案經最高法院撤銷判決，發回更審。高雄高分院更一審仍判決辛澎生、楊昀庭無罪。檢察官再上訴，最高法院再度撤銷發回。

更二審則認定，「趙明」應為中共總政官員，審酌辛澎生、楊昀庭明知「趙明」的身分、目的是為持續達成滲透，蒐集台灣軍事情報任務，卻仍欠缺敵我意識，為大陸總政機關發展組織未遂，行為均有可議。

更二審合議庭認為，審酌辛澎生、楊昀庭否認犯罪的犯後態度，另參酌辛、楊的犯罪動機、手段及發展組織未遂的情形，據此判處6月徒刑，若易科罰金，以新台幣1000元折算1日。經上訴，最高法院日前第3度撤銷發回。

最高法院 謝嘉康 證據

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