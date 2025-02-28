快訊

又出手！教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

北捷板橋新埔站男子隨身帶「手鋸」 嚇壞旅客急報警

13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明被網友洗版批推責

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣市農會賄選...前金加後謝「1票30萬」 5名被告交保

聯合報／ 記者胡蓬生王駿杰張裕珍／新竹即時報導

新竹地檢署針對農會選舉賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明，包括新竹市、新竹縣新埔、芎林等地農會，檢警帶回多人調查，共有5人以10到15萬元交保。

新竹地檢署檢察官黃依琳指揮法務部調查局新竹市調查站、新竹市警察局第一分局，偵辦新竹市農會理監事選舉涉及現金賄選案件搜索3處，並通知鍾姓、楊姓、黃姓等3名被告及相關證人到案。

據了解，遭搜索的被告是這次回鍋參選新竹市農會理事長的鍾姓前總幹事及樁腳，連同證人共6人昨天深夜因涉賄被檢方帶走，疑似以1票30萬元分前金、後謝行賄。檢察官複訊後，鍾姓被告及楊姓、黃姓樁腳今天分別以10萬元、15萬元、10萬元交保。

陳子維檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局少年隊、新埔分局、橫山分局，偵辦新竹縣新埔鎮農會代表賄選案。檢方指揮警調搜索2處，並通知三姓被告、證人共13人到案說明，查扣洋酒等疑似賄選物品，檢察官訊問後，向法院聲羈三姓被告，法官裁定10萬元交保。

檢察官葉子誠指揮新竹縣調查站、新竹縣政府警察局刑警大隊，偵辦新竹縣芎林鄉農會代表賄選案件，經檢察官指揮警調拘提溫姓被告到案，另外通知黃姓、房姓被告及3名證人到案，檢察官訊問後，溫姓被告以10萬元交保，黃姓、房姓2名被告請回。

新竹地檢署針對農會選舉賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明，並查扣疑似賄選的洋酒。圖／檢方提供
新竹地檢署針對農會選舉賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明，並查扣疑似賄選的洋酒。圖／檢方提供
新竹地檢署針對農會賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明。記者胡蓬生／攝影
新竹地檢署針對農會賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明。記者胡蓬生／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹 檢察官

延伸閱讀

高雄內門農會爆買票賄選 理事長參選人涉嫌重大8萬元交保

士林區農會人頭會員案 被問是否賄選？他脫口：賄你妹

米酒換郭台銘連署涉賄選 「27元太廉價」板橋、樹林2幹部判無罪

一票買到6千？高雄內門農會驚傳賄選 多人遭檢調約談

相關新聞

獨／前車開車門後車撞上！「這原因」後車要賠4萬5千元

梁姓男子開車到基隆市東明路加油站加油，他將車停妥在格位後，因為打開車門，被後方一輛由黃女駕駛的自小客車撞上，黃女指是前車...

北市去年註銷3862面車牌 「最多原因」令人意想不到

台北市交通裁決所公布，2024年註銷3862面車牌，原因以車輛逾期檢驗最多，其次為嚴重超速及酒毒駕，呼籲違規民眾收到裁決...

新竹縣市農會賄選...前金加後謝「1票30萬」 5名被告交保

新竹地檢署針對農會選舉賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明，包括新竹市、新竹縣新埔、芎林等...

林岱樺政治獻金案 通法寺住持收押

民進黨立委林岱樺被控詐領助理費、違法收受政治獻金，檢方懷疑通法寺住持釋煌智替林洗錢，命一百萬元交保後，查出他用手機與同案...

顏寬恒助理費案 「捍衛清白到底」

國民黨立委顏寬恒因豪宅假買賣及詐領助理費案，一審被依貪汙等罪判刑八年四月。二審昨開庭，聚焦在被控是人頭助理的苑裡營造公司...

開庭前突喊不舒服！林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智羈押禁見

民進黨立委林岱樺涉貪案檢調持續擴大偵辦，今凌晨檢方聲押原本以100萬元交保的通法寺住持釋煌智，檢調懷疑他涉嫌將林岱樺的政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。