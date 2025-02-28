新竹縣市農會賄選...前金加後謝「1票30萬」 5名被告交保

新竹地檢署針對農會選舉賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明，包括新竹市、新竹縣新埔、芎林等地農會，檢警帶回多人調查，共有5人以10到15萬元交保。

新竹地檢署檢察官黃依琳指揮法務部調查局新竹市調查站、新竹市警察局第一分局，偵辦新竹市農會理監事選舉涉及現金賄選案件搜索3處，並通知鍾姓、楊姓、黃姓等3名被告及相關證人到案。

據了解，遭搜索的被告是這次回鍋參選新竹市農會理事長的鍾姓前總幹事及樁腳，連同證人共6人昨天深夜因涉賄被檢方帶走，疑似以1票30萬元分前金、後謝行賄。檢察官複訊後，鍾姓被告及楊姓、黃姓樁腳今天分別以10萬元、15萬元、10萬元交保。

陳子維檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局少年隊、新埔分局、橫山分局，偵辦新竹縣新埔鎮農會代表賄選案。檢方指揮警調搜索2處，並通知三姓被告、證人共13人到案說明，查扣洋酒等疑似賄選物品，檢察官訊問後，向法院聲羈三姓被告，法官裁定10萬元交保。

檢察官葉子誠指揮新竹縣調查站、新竹縣政府警察局刑警大隊，偵辦新竹縣芎林鄉農會代表賄選案件，經檢察官指揮警調拘提溫姓被告到案，另外通知黃姓、房姓被告及3名證人到案，檢察官訊問後，溫姓被告以10萬元交保，黃姓、房姓2名被告請回。 新竹地檢署針對農會選舉賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明，並查扣疑似賄選的洋酒。圖／檢方提供 新竹地檢署針對農會賄選案連日來持續蒐證，昨天展開搜索行動並通知涉賄人士及證人到案說明。記者胡蓬生／攝影

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