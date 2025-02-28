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獨／前車開車門後車撞上！「這原因」後車要賠4萬5千元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

梁姓男子開車到基隆市東明路加油站加油，他將車停妥在格位後，因為打開車門，被後方一輛由黃女駕駛的自小客車撞上，黃女指是前車開車門有疏失。但法官認為，黃女行駛的路徑寬度無法供汽車通行，梁無從預見有車會通過，沒有過失，以未注意車前狀況判黃女要賠前車4萬5。

基隆地院判決書指出，黃女去年10月8日晚間8時許，駕駛A車行駛在東明路爭加油站內，行經加油站內停車格左側，正好梁男的B車已停好車要加油，但因梁男打開駕駛座車門而發生碰撞，B車受損，梁男提出求償告訴。

梁男主張，當時他已停好車要加油，後車突然撞上應負侵權行為損害賠償責任。但黃女否認有過失，認為縱然有過失，梁男開啟車門未注意後方行車也有過失。

法官審理認為，梁男將B車在爭停車格停妥後，黃女才駕駛A車行經停車格左側，致與車門發生碰撞，客觀上有疏未注意車前狀況而違反道路交通安全規則，與B車車體損害有因果關係，應負損害賠償責任。

法官勘驗相關影片畫面，發現兩車發生碰撞時，A車左側緊鄰花圃，左前方更已碰撞花圃旁的黃色警示柱，並且將近一半車身已駛入停車格，A車行駛的路徑寬度無法供汽車通行，梁男無從預見A車會自該處通過，沒有違規行為或疏未注意情事。　

法官並說，事故發生地點雖非道路交通管理處罰條例第3條第1款規定的道路，但車輛行駛在加油站時，仍應遵守道路交通安全規則相關規定，維護行車安全。位安全規則，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車併行間隔，並隨時採取必要的安全措施。

法界人士表示，一般在道路上前車駕駛或乘客開車門，造成後車撞上的情況，前車通常責任較大，要負賠償責任，與此案情況並不相同，此案主要在加油站內，發生地點屬停車格，非後車行駛之車道，因此責任分攤有所不同。

東明路加油站內，法官認為，黃女行駛的路徑寬度無法供汽車通行（如圖左側），梁男無從預見有車會通過，並沒有過失，以未注意車前狀況，判黃女要賠前車4萬5。記者游明煌／攝影
東明路加油站內，法官認為，黃女行駛的路徑寬度無法供汽車通行（如圖左側），梁男無從預見有車會通過，並沒有過失，以未注意車前狀況，判黃女要賠前車4萬5。記者游明煌／攝影

停車格 加油站 車行

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