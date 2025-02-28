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林岱樺政治獻金案 通法寺住持收押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

通法寺住持釋煌智前天遭二次帶回調查局問訊，訊後移送高雄地檢署複訊，昨晨檢方向法院聲請羈押。記者張議晨／攝影
通法寺住持釋煌智前天遭二次帶回調查局問訊，訊後移送高雄地檢署複訊，昨晨檢方向法院聲請羈押。記者張議晨／攝影
民進黨立委林岱樺被控詐領助理費、違法收受政治獻金，檢方懷疑通法寺住持釋煌智替林洗錢，命一百萬元交保後，查出他用手機與同案被告聯繫，前天搜索傳喚發現他將手機藏在洗衣籃，聲押禁見。高雄地方法院認定他對案件相關人員具影響力，昨裁定羈押禁見。

檢方調查，林岱樺與通法寺往來密切，俗名洪正威的釋煌智，在林競選立委時提供精神支持及選舉建議，涉入林的政治獻金金流運作，懷疑他將原應依法申報的政治獻金，透過以林已故父親林三郎名義成立的林三郎覺教基金會，隱匿廠商捐贈獻金金流，規避監管。

檢調追查，釋煌智被搜索前多次與相關共犯見面，第一次被搜索移送獲交保後，透過手機與同案被告聯繫，前天第二次被搜索時，將手機交給弟子藏在洗衣籃；檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，昨凌晨聲押禁見。

法官裁准認定，案件牽涉金額數百萬元，釋煌智身兼通法寺住持及林三郎覺教基金會董事長，對林岱樺選用助理有相當決定權限，更對通法寺及基金會相關人員有一定影響力，有羈押禁見必要。

法院開庭前，釋煌智稱身體不適，救護人員獲報到場評估認為無大礙未送醫。

檢調追查，林岱樺涉虛報人頭助理詐領助理費，估計待查證金流逾二千多萬元。林岱樺以一百萬元交保，胞弟林岱融及王姓弟媳、黃姓女會計羈押禁見，檢方是否再傳喚林岱樺引起關注。

政治獻金 林岱樺

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