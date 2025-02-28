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顏寬恒助理費案 「捍衛清白到底」

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，昨赴台中高分院開庭，在庭後受訪。記者曾健祐／攝影
國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，昨赴台中高分院開庭，在庭後受訪。記者曾健祐／攝影
國民黨立委顏寬恒因豪宅假買賣及詐領助理費案，一審被依貪汙等罪判刑八年四月。二審昨開庭，聚焦在被控是人頭助理的苑裡營造公司負責人林進福，有無擔任實質助理及替顏代收代付款項；林稱確實擔任助理，顏投資他公司，他基於情誼替顏代收代付。

顏寬恒出庭後說，單就一張紀錄，造成他身陷官司，會積極爭取清白捍衛到底，期待得到公正審判。

台中地檢署起訴指控，顏寬恒台中市沙鹿區莊園竊占國有地，二○二一年選舉被告發後，顏為脫手，用借款名目操作假買賣，另以林進福為人頭，詐領一○八萬元助理費；台中地方法院認定，苑裡營造有一筆「顏董代收代付總表」，林的助理費被用於顏買車、繳水電等支出，依貪汙治罪條例、偽造文書等罪判顏八年四月。

台中高分院昨傳喚林進福、其擔任公司會計的黃姓妻子作證。林稱沒看過顏董代收代付總表，也沒指示妻子製作，他和顏認識超過卅年，本就會替顏做選民服務，二○一八年正式擔任顏的國會助理，負責出席地方婚喪喜慶等活動，月薪四萬元。

林進福說，他絕對有從事選民服務，「百分之兩百有當助理」，有出席活動照片可佐，擔任助理的薪資都在自己戶頭自行支配，用來扣繳保險、信用卡費，被當成人頭助理很冤枉，願接受測謊。

檢察官詢問，顏寬恒在苑裡營造占多少股分、為何公司要替顏代收代付？林進福說，顏以俗稱「暗股」隱名股東方式出資二四○○萬元，占五成股分，他基於情誼替顏代收代付；林妻說，顏董代收代付總表是她製作，當初會列成項目是她一廂情願、主觀認知，該表檔案一年最多開一次，實際未拿林當助理薪資付顏的代付款。

律師說，助理工作包山包海，時間不固定得隨時待命，不能因林進福的工作多少就否定沒當助理，請求合議庭傳立法院法制局人員到庭說明。

妻子 薪資 顏寬恒

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