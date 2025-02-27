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開庭前突喊不舒服！林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智羈押禁見

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

通法寺住持釋煌智昨遭二次帶回調查局問訊，訊後移送高雄地檢署複訊，今晨檢方向法院聲請羈押。記者張議晨／攝影
通法寺住持釋煌智昨遭二次帶回調查局問訊，訊後移送高雄地檢署複訊，今晨檢方向法院聲請羈押。記者張議晨／攝影

民進黨立委林岱樺涉貪案檢調持續擴大偵辦，今凌晨檢方聲押原本以100萬元交保的通法寺住持釋煌智，檢調懷疑他涉嫌將林岱樺的政治獻金利用宗教活動作掩護洗錢，但沒想到今天下午羈押庭開庭前，釋煌智突稱身體不適險被送醫急救，但最後下午3時許照常開庭，晚間6點40分仍被法官裁定羈押禁見獲准。

【中央社／高雄27日電】

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，涉案通法寺住持釋煌智原獲新台幣100萬交保；檢調昨天搜索通法寺並將釋煌智帶回，訊後認釋煌智涉犯貪污治罪條例等罪嫌，向雄院聲押獲准。

高雄地檢署今天指出，檢方昨天執行搜索及訊問涉案相關人員後，認通法寺住持釋煌智涉犯貪污治罪條例等罪嫌，並有羈押原因及必要，今天凌晨向高雄地方法院聲請羈押禁見。

高雄地方法院承辦法官今天下午3時召開羈押庭，但釋煌智在開庭前疑身體不適，院方慎重起見，通報救護車到院，經救護人員評估釋煌智身體狀況正常，後續並未送醫。

涉案通法寺住持釋煌智，日前原遭檢方諭令100萬元交保，卻在今天凌晨遭聲押，經雄院耗時約3小時左右開庭訊問，晚間6時41分許裁定釋煌智改羈押禁見。

全案因由，有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺涉詐領助理費案遭搜索約談，21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令100萬元交保，限制住居、出境、出海；另外，林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計3人原獲雄院裁定60萬至70萬元交保，經雄檢抗告成功，高等法院高雄分院25日撤銷發回後，雄院25日晚間第2次羈押庭裁定3人羈押禁見。

政治獻金 林岱樺 民進黨

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