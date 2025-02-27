陳啓昱涉光電弊案求刑12年 謝龍介：勿辦成陳凱凌案第二

台鹽前董事長陳啓昱因涉光電弊案，被南檢求處12年有期徒刑。國民黨立委謝龍介今日質疑，陳啓昱犯行明確，但難道只辦到陳啓昱嗎？都是陳啓昱一人膽大包天，貪瀆作惡？陳啓昱是首惡？還是斷點？但他支持院檢辦案。

針對陳啓昱涉弊案，被南檢求處12年有期徒刑，謝龍介說，陳啓昱涉入「光電弊案」導致台鹽損失高達三億，在調查期間陳啓昱一度落跑，在黑白兩道追殺下，才出來面對司法。如他預期，各方勢力已經喬好，案情也不可能再往上發展，如今看來確實如此。

謝龍介質疑，陳啓昱犯行明確，但難道只辦到陳啓昱嗎？都是陳啓昱一人膽大包天，貪瀆作惡？陳啓昱是首惡？還是斷點？

謝龍介指出，弊案調查要讓人民有信心，不要厚此薄彼、不要有顏色、不要有派系，如果檢調成為當權者的工具，迫害、打壓其他的派系，雖然抓的是綠能蟑螂，但相對的是讓另一批新興的綠能蟑螂壯大，官商勾結依舊，實在可惜。