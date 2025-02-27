公所臨時人員收賄2300元 嘉院判11月緩刑2年

嘉義縣竹崎鄉公所臨時人員蘇女被控收受廠商新台幣2300元賄賂，遭查辦起訴，嘉院審酌蘇女偵查中自白並繳交犯罪所得，符合減刑要件，今天判處11個月徒刑，緩刑2年。可上訴。

嘉義地方法院指出，蘇女為竹崎鄉公所臨時人員，負責辦理廠商請款及履約文書整理等業務；某公司於民國111年7月間以新台幣6952萬元得標竹崎鄉公所發包的道路崩塌地災害復建工程，已於112年4月28日報竣完工。

嘉院表示，蘇女因與得標公司的陳姓業者有私交，得知業者不熟悉請款程序，則利用其職務上負責辦理廠商請款及履約文書整理等機會，協助業者製作請款文件，包含施工照片彩色列印等工作，並協助確認請款進度回報予業者知悉，使陳姓業者的公司得以較快領到工程估驗款項。

嘉院指出，陳姓業者為答謝蘇女協助公司施工照片彩色列印等文書工作，於112年5月1日領取估驗款項後某日，在竹崎鄉公所內交付現金5000元予蘇女，以返還蘇女因協助彩色列印所先行支出的2700元，以及交付2300元賄賂，蘇女基於收受賄賂犯意，而對於其職務上行為收受2300元賄賂。

蘇女涉及貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪嫌，遭檢舉查辦移送並起訴。

嘉院審酌蘇女坦承犯行，偵查中自白並繳交犯罪所得，案件情節輕微，並符合刑法的減刑要件，考量蘇女犯後態度良好，收賄金額非高，因此，判處有期徒刑11個月。緩刑2年，應於判決確定日起1年內，向公庫支付5萬元。褫奪公權2年。