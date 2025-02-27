台東公務員遭行賄不受動搖 業者被判刑

台東某私立幼兒園因違反勞基法，被縣府依法勞檢，未料，業者為求免於行政裁罰，欲賄賂前往確認陳述意見書的公務員遭拒，案經廉政署移送，檢察官起訴。法院依賄絡罪判處業者2個月徒刑、罰5萬元、褫奪公權1年，全案可上訴。

判決書指出，該私立幼兒園於去年4月遭檢舉未提供勞工工資計算方式明細予受僱勞工，違反勞基法規定，縣府社會處接獲舉報後，派員實施勞檢，認定有違規事實，並將勞檢結果通知書及陳述意見通知書檢送幼兒園負責人。

未料，業者為求免於行政裁罰，竟利用該名公務員前往確認陳述意見書的時機，在辦公室內將裝有1瓶洋酒的提袋、好樂迪KTV會員卡贈送券1張、折價券5張的信封，免費贈給該公務員，作為以輔導代替裁罰之對價。

該名公務員見狀當場拒絕，但業者仍執意要贈送，也遭推辭拒收，但因適逢幼兒園下課時間，該公務員為免影響學童下課秩序，只好暫時收下前開會員卡贈送券旋即離開，回到辦公室後即依公務員廉政倫理規範通報政風。