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台東公務員遭行賄不受動搖 業者被判刑
台東某私立幼兒園因違反勞基法，被縣府依法勞檢，未料，業者為求免於行政裁罰，欲賄賂前往確認陳述意見書的公務員遭拒，案經廉政署移送，檢察官起訴。法院依賄絡罪判處業者2個月徒刑、罰5萬元、褫奪公權1年，全案可上訴。
判決書指出，該私立幼兒園於去年4月遭檢舉未提供勞工工資計算方式明細予受僱勞工，違反勞基法規定，縣府社會處接獲舉報後，派員實施勞檢，認定有違規事實，並將勞檢結果通知書及陳述意見通知書檢送幼兒園負責人。
未料，業者為求免於行政裁罰，竟利用該名公務員前往確認陳述意見書的時機，在辦公室內將裝有1瓶洋酒的提袋、好樂迪KTV會員卡贈送券1張、折價券5張的信封，免費贈給該公務員，作為以輔導代替裁罰之對價。
該名公務員見狀當場拒絕，但業者仍執意要贈送，也遭推辭拒收，但因適逢幼兒園下課時間，該公務員為免影響學童下課秩序，只好暫時收下前開會員卡贈送券旋即離開，回到辦公室後即依公務員廉政倫理規範通報政風。
政風單位將案件送交廉政署，廉政署詢問後移送地檢署，檢察官依賄絡罪偵結起訴業者。法院審理時，業者對於犯行坦承不諱，雖業者行賄財物價值在5萬元以下，且情節尚屬輕微，但為行賄，危害公務員廉潔，所為實屬不該。
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