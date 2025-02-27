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林岱樺涉貪案法院突現救護車！通法寺住持稱不適 醫療人員一到又好了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

通法寺住持釋煌智（中）。聯合報系資料照
通法寺住持釋煌智（中）。聯合報系資料照

林岱樺涉貪案檢調持續擴大偵辦，原本今天下午將在高雄地院召開羈押庭，決定是否羈押涉貪的通法寺住持釋煌智，沒想到卻傳出他在開庭前，突然向法警反映身體有問題「不舒服」，院方立即通報119到場，不過醫護人員到場後並未將他送醫。

釋煌智昨歷經通法寺二次搜索並再度被檢調帶回約談後，昨晚移送高雄地檢署漏夜偵訊，今天凌晨3時許遭檢察官向法院聲請羈押，高雄地院定今天下午3點召開羈押庭，將決定釋煌智是否能交保還是羈押禁見，卻在開庭前出現身體不適。

據了解，釋煌智疑似是因為平時作息早睡早起，但歷經偵訊調查到清晨，加上情緒壓力熬夜，可能因此導致身體感到不舒服，但院方不敢大意，才會通報救護車前來協助，不過救護人員到場後，釋煌智身體又突然逐漸好轉，才未送醫。

高雄地院外觀。聯合報系資料照
高雄地院外觀。聯合報系資料照

壓力 救護車 林岱樺 熬夜 貪汙

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