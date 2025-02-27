生技界美魔女跳槽還外洩前東家資料 遭控違反營業秘密罪起訴

「生技界美魔女」前義守大學生物科技系教授楊智惠，被控擔任三顧公司（3224）董事長期間，指示資訊部經理下載公務筆電中資料存在外接硬碟，帶往敵對的超基因公司，又涉把檢測分析實驗資料洩露給指導的博士研究生，台北地檢署今偵結，依背信、無故取得他人電磁紀錄、營業秘密法等罪起訴楊等3人。

起訴指出，楊女擔任知名生醫三顧公司董座、樂迦執行長後請辭跳槽超基因公司擔任董事，2022年8月28日涉指示三顧資訊部經理董國恩，將樂迦劉姓技術長的電子郵件、公司其他部門資料、細胞製劑先導工廠資料、公務筆電內全數資料備份重置，並存進外接式硬碟，擬供新公司使用。

同年10月間楊女任超基因董事，隔年2月間楊女涉指示董國恩將硬碟資料提供給員工作為建廠參考。董國恩2022年9月間經楊女核准請辭後，涉要求資訊部專員鄭坤炎，將公務筆電內電子郵件備份傳給他，以遠端操作、更改帳號權限等方式，備份公務電子郵件並上傳存儲在雲端空間。

檢方查出，三顧公司委託義守大學進行不同來源細胞層片之可行性與效能檢測計畫，楊女2018年簽訂保密契約書，不因契約屆滿失效，楊女涉為了協助她指導的鄭姓博士研究生完成論文，未經三顧公司同意或授權，於2021年間三度指示三顧的李姓專員以電子郵件洩漏實驗報告文字、圖片等資料等鄭。

2023年6月9日楊女從日本入境松山機場，2名調查官持拘票在空橋辨識出楊女，表明身分、拘提之意，宣讀三項權利，調查官還在辨識有無其他同行人，未打開攝影機錄到宣讀影音，楊女認為遭拘提程序不合法，向法院聲請提審，法官當庭釋放楊女。檢方認為，調查官在楊女住處、市調處做筆錄，均告知她拘票上案由及三項權利，認為搜索手機和筆電，及拘提過程均屬合法。

檢方認定，47歲楊智惠、42歲董國恩、40歲鄭坤炎涉犯背信、無故取得他人電磁紀錄等罪，楊智慧另從重以違反營業秘密法以逾越授權範圍而重置洩漏營業秘密罪起訴。

另，此案偵辦期間，楊女指控遭台北市調處中正站前組長劉錦勳性騷擾，偵查前還約楊女吃飯，調查局行政調查後認為，楊女不知搜索消息，劉搜索當日也不在場，認為性騷擾不成立。