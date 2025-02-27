影／桃園通緝男遇盤查狂奔 遭壓制發狂反抗...熱心民眾助警逮人
桃園一名28歲林姓男子因涉嫌洗錢防治法遭通緝，昨晚騎機車外出巡邏遇到警方盤查，他假意配合後狂奔逃逸，遭攔下後仍奮力反抗，恰巧有民眾經過目睹過程立即上前協助警察逮人，全案依法解送歸案。
桃園警分局景福派出所警員昨晚9時許外出巡邏，行經桃園區正康一街盤查一名28歲林姓騎士，發現他因涉嫌洗錢防治法案件遭發布通緝中，林男面對警方假意配合，一知道自己通緝身分曝光後拔腿狂奔，員警立即呼叫支援並在後尾隨。
雙方追逐約200公尺，員警於大華九街將林男攔下，林男仍劇烈反抗不願配合，雙方拉扯甚至鞋都掉了，恰巧有熱心民眾經過見狀立即協助，警民合力將其壓制逮捕，支援警力迅速趕到將林男帶返所內，全案依法解送歸案。
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