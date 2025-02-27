快訊

川普放話關稅僅起手式 外媒曝對陸「關鍵變數」是他：新一輪打壓剛開始

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

影／桃園通緝男遇盤查狂奔 遭壓制發狂反抗...熱心民眾助警逮人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名28歲林姓男子因涉嫌洗錢防治法遭通緝，昨晚騎機車外出巡邏遇到警方盤查，他假意配合後狂奔逃逸，遭攔下後仍奮力反抗，恰巧有民眾經過目睹過程立即上前協助警察逮人，全案依法解送歸案。

桃園警分局景福派出所警員昨晚9時許外出巡邏，行經桃園區正康一街盤查一名28歲林姓騎士，發現他因涉嫌洗錢防治法案件遭發布通緝中，林男面對警方假意配合，一知道自己通緝身分曝光後拔腿狂奔，員警立即呼叫支援並在後尾隨。

雙方追逐約200公尺，員警於大華九街將林男攔下，林男仍劇烈反抗不願配合，雙方拉扯甚至鞋都掉了，恰巧有熱心民眾經過見狀立即協助，警民合力將其壓制逮捕，支援警力迅速趕到將林男帶返所內，全案依法解送歸案。

桃園林姓通緝犯遇警盤查逃逸，被警方壓制時仍劇烈反抗，熱心民眾協助警方逮人。記者周嘉茹／翻攝
桃園林姓通緝犯遇警盤查逃逸，被警方壓制時仍劇烈反抗，熱心民眾協助警方逮人。記者周嘉茹／翻攝

桃園 洗錢 通緝

延伸閱讀

AI應用一次學...桃園教育局推動跨域課程 千名國高中學生搶報名

工作7年月薪僅2.8K！他曝每天花2小時通勤：想離職又不敢

桃園首位！南崁里「百歲鄰長」榮退 服務社會逾30年

桃園中壢新街溪欄杆銹蝕里長曝恐怖狀況 公所稱年中修繕完成

相關新聞

轉投資台鹽綠能A錢手法曝光 陳啓昱分潤40%、5800萬入口袋

台南檢調偵辦台鹽綠能弊案，今偵結起訴前董事長陳啓昱等6人被訴證交法及公司法等罪，陳啓昱等人涉A錢手法，也隨著起訴而曝了光...

南檢起訴陳啓昱求刑12年 台鹽：內部將持續清查

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，今起訴前任董事長陳啓昱等5人，其中，因陳啓昱否認犯行具體求刑12年，對此，台鹽公司也...

生技界美魔女楊智惠跳槽 被控違反營業秘密罪起訴

「生技界美魔女」前義守大學生物科技系教授楊智惠，被控擔任三顧公司（3224）董事長期間，指示資訊部經理下載公務筆電中資料...

影／桃園通緝男遇盤查狂奔 遭壓制發狂反抗...熱心民眾助警逮人

桃園一名28歲林姓男子因涉嫌洗錢防治法遭通緝，昨晚騎機車外出巡邏遇到警方盤查，他假意配合後狂奔逃逸，遭攔下後仍奮力反抗，...

新北議員黃永昌涉詐領助理費逾2千萬 二審仍獲緩刑

國民黨新北市議員黃永昌被控以人頭助理請領助理費2028萬餘元，一審依刑法使公務員登載不實罪判處1年徒刑，緩刑3年，經上訴...

工人酒駕輾死同事釀國民參審程序烏龍 打回一般庭結果出爐

台中丁姓工人酒後開壓路機不慎輾死同事，依法應由國民法官審理，台中地檢卻僅依一般程序起訴、連卷證都併送，被台中地院抓包判不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。