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工人酒駕輾死同事釀國民參審程序烏龍 打回一般庭結果出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中丁姓工人酒後開壓路機不慎輾死同事，依法應由國民法官審理，台中地檢卻僅依一般程序起訴、連卷證都併送，被台中地院抓包判不受理，經二審撤銷發回後，中院又以丁已和解、考量家屬意見等理由，裁定不行國民參審，再改回一般程序後依酒駕致死罪判丁1年8月，緩刑5年。

國民法官法2023年1月1日上路，舉凡「故意犯罪因而發生死亡結果者」，如殺人、傷害致死，毒駕或酒駕致死等案件，應由國民法官專庭審理，檢方起訴卷證也不得併送，以免產生預斷之虞。

中檢2023年3月20日起訴指出，丁男（37歲）2020年12月29日在檳榔攤喝啤酒，當晚7點多開，膠輪壓路機在西區向上路施工，倒退不慎輾過鄒姓同事害他下半身嚴重骨折慘死，丁呼氣酒測值每公升0.44毫克，以丁涉犯公共危險不能安全駕駛致人於死罪嫌，連同卷證送交法院。

台中地院一審發現，檢方沒依國民法官新制起訴，卷證還併送，起訴已違背規定且無從補正，判決公訴不受理。中檢不服上訴，主張起訴程序違背規定是屬可補正範圍，反控中院沒裁定命補正，逕自不受理判決，才是違背法令。

台中高分院二審認為，本案應為國民參審案件，檢察官違反規定將卷證併送台中地院，中院應通知檢察官取回卷證，非屬不能補正情形，撤銷原判決，發回中院由其他未曾接觸本案卷證的國民法官專庭審理。

中院審酌，全案僅剩量刑尚存爭議，考量被害家屬因丁犯行造成傷痛，身心受衝擊，法院應優先量被害家屬就訴訟程序、量刑的意見，才能更貼近國民對司法的了解與信賴，裁定本件不行國民參與審判。

中院一般庭審理時，丁坦承不諱，有勞檢、遺體相驗及酒測紀錄可佐，丁駕駛膠輪壓路機施工，酒後注意力、反應力下降，倒退時輾死人，其過失和被害人死亡有相當因果關係，考量丁犯後符合自首要件，予以減刑。

法院也說，丁酒駕致死本不宜輕縱，但已經和被害家屬調解、賠償完畢，對方也同意給予最輕處罰，考量一切情狀後，依酒駕致死罪判他1年8月，緩刑5年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 死亡 酒駕

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