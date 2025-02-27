新北議員黃永昌涉詐領助理費逾2千萬 二審仍獲緩刑

國民黨新北市議員黃永昌被控以人頭助理請領助理費2028萬餘元，一審依刑法使公務員登載不實罪判處1年徒刑，緩刑3年，經上訴，二審高院今天駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

此外，同案被告黃永昌妻子張姓女子部分，二審仍然維持無罪判決。

新北地檢署起訴指出，黃永昌涉嫌自民國98年起至109年間，以多名親友的名義向新北市議會詐領公費助理補助費，並將詐得款項流為私用，如繳納私人票款或支付其開設的保全公司員工薪資，款項達新台幣2028萬4579元。

案經新北地檢署依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪起訴。

一審新北地方法院認為，黃永昌為圖聘用私聘助理處理議員相關事務，並統籌分配公費助理薪資，利用人頭或高報助理費的方式不實申報款項，但黃永昌未把款項挪為己用，多用於與議員職務有實質關聯事項，不構成貪污。

一審審酌黃永昌認罪，因一時失慮犯案，經此偵審程序後當知所警惕，信無再犯之虞，依刑法使公務員登載不實罪判處有期徒刑1年、緩刑3年，並命向公庫支付200萬元；黃永昌妻子則判決無罪。

檢察官、黃永昌不服判決，提起上訴上訴，二審由台灣高等法院審理，今天作出判決。

二審高院新聞資料指出，一審量刑部分無裁量不當，檢察官上訴主張，不應宣告緩刑，而黃永昌上訴主張緩刑3年過長，兩造上訴無理由，應予駁回，仍維持原判，全案可上訴。