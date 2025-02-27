高雄內門農會爆買票賄選 理事長參選人涉嫌重大8萬元交保

高雄市內門區農會下周將召開理監事會議選出理事長及遴聘下屆總幹事，昨卻遭檢調大動作搜索，疑似查出有意角逐新一屆理事長的農會總幹事洪輝煌涉嫌買票賄選，洪犯嫌重大，橋頭地檢署訊問後諭知8萬元交保，他的樁腳也以5萬元交保。

橋頭地檢署指出，檢方昨指揮辦案，傳喚洪輝煌以及力姓農會代表、游洪姓樁腳等3名被告，還有相關證人到案，查扣到行賄現金，經由嚴維德、黃聖淵、周韋志、朱美綺、林世勛、洪若純、莊承頻、陳俐吟等多名檢察官訊問後，認為被告3人犯罪嫌疑重大。

洪輝煌等人涉嫌觸犯農會法第47條之1第1項第1、2款收受、交付財物而約定一定行使投票權罪嫌及個人資料保護法第20條第1項及第41條罪嫌，昨被移送橋頭地檢署後，經漏夜偵訊，認無聲押必要，諭知洪8萬元交保，力姓農會代表同樣8萬元，游姓樁腳5萬元交保。

據了解，內門農會此次理監事改選分為2大派系，一派是洪輝煌為首的「當權派」，另一派是由地方民代組成的「在野派」，不過農會改選中，當權派仍獲得多數席次，理事長參選人洪輝煌更被視為最有可能的理事長人選。

洪輝煌疑似涉嫌在農會改選期間，以每票6千元買票，並且交由樁腳買通農會會員企圖影響選情，因此檢調昨上午突襲式搜索，帶回多人約談調查。