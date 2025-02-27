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士林區農會人頭會員案 被問是否賄選？他脫口：賄你妹

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林區農會改選前爆人頭會員爭議，選後士檢昨指揮警調搜索約談區農會理事長葉文忠等18名被告、2名證人，訊後令葉男30萬元交保、洪男10萬元交保，2人皆限制住居，其餘全數請回。

葉文忠夜間由妻子辦保後，由律師陪同離開地檢署，記者問及有無賄選，他回應「沒有賄選」；洪男被控是利用「掛名農民」影響選舉的幕後黑手之一，昨面對媒體鏡頭始終以背包遮擋，不願露臉；另有被列為被告的會員，被問及「是否賄選」時，對記者脫口「賄你妹」。

據了解，此次被質疑是「人頭會員」的被告，多數是想獲得農會福利，透過短期產權變更或假買賣手法加入農會者，等於「掛名農民」，可能未支持特定參選人，卻被當作操作選舉的籌碼。

據悉，士林區農會在全國基層農會改選前，今年1月遭爆有利用不正利益吸收人頭會員干預選舉情事，另傳出以提貨券行賄上級機關主管弊端，北市府清查後針對人頭會員部分函送士檢偵辦，澄清提貨券非農會贈與，與選舉無關。

士林地檢署檢察官昨指揮台北市調查處、台北市警局，搜索相關辦公處及處所等10處，約談葉文忠等18名被告、2名證人，依違反農會法「交付、收受不正利益而行使或不行使選舉權」及刑法「偽造私文書」、「行使偽造私文書」等罪偵辦。

其中，因檢方認定無強制處分必要，包含遭認「人頭」的6名會員，被告及證人共18人訊後請回，葉文忠及會員洪姓男子等2名被告，深夜由調查人員送抵士檢漏夜偵訊，檢方不到1小時即令葉30萬元交保、限制住居，洪男則在今天凌晨以10萬元交保、限制住居。

洪男被控是利用「掛名農民」影響選舉的幕後黑手之一，昨面對媒體鏡頭始終以背包遮擋，不願露臉。記者李隆揆／攝影
洪男被控是利用「掛名農民」影響選舉的幕後黑手之一，昨面對媒體鏡頭始終以背包遮擋，不願露臉。記者李隆揆／攝影
洪男被控是利用「掛名農民」影響選舉的幕後黑手之一，昨面對媒體鏡頭始終以背包遮擋，不願露臉。記者李隆揆／攝影
洪男被控是利用「掛名農民」影響選舉的幕後黑手之一，昨面對媒體鏡頭始終以背包遮擋，不願露臉。記者李隆揆／攝影
葉文忠夜間由妻子辦保後，由律師陪同離開地檢署，記者問及有無賄選，他回應「沒有賄選」。記者李隆揆／攝影
葉文忠夜間由妻子辦保後，由律師陪同離開地檢署，記者問及有無賄選，他回應「沒有賄選」。記者李隆揆／攝影
葉文忠夜間由妻子辦保後，由律師陪同離開地檢署，記者問及有無賄選，他回應「沒有賄選」。記者李隆揆／攝影
葉文忠夜間由妻子辦保後，由律師陪同離開地檢署，記者問及有無賄選，他回應「沒有賄選」。記者李隆揆／攝影

賄選 農會

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