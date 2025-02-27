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捲貪汙再開庭 助理透露顏寬恒「插暗股」投資公司2400萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨立委顏寬恒因沙鹿豪宅捲入假買賣、詐領108萬元助理費案，一審被依貪汙等罪判8年4月，二審今審理，被控是人頭助理的苑裡營造負責人林進福喊冤，檢審辯今除聚焦林有無任實質助理、替顏「代收、代付款項」，林也提到顏是以「插暗股」方式投資他公司2400萬元，占5成股分。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、林進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣；另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費。

台中地院一審認定，苑裡營造公司有一筆林指示妻子記帳寫有「顏董代收代付總表」，這筆錢等於是林代收代付，用在顏寬恒相關支出，直言「是一個很強的證據」，且錢非林任助理可使用，只是其代為收受，用以出顏其他支出，依貪汙、偽造文書罪判顏8年4月。

台中高分院二審今開審理庭，傳訊苑裡營造林進福、林的黃妻子作證，辯方律師羅閎逸行主詰問時，就「顏董代收代付總表」詢問，也提到該內1項「立法院薪資」是否正確？

林進福表示，他沒看過這張表，也沒指示擔任公司會計的妻子製作，他和顏寬恒認識超過30年，原就會替他做選民服務，2018年擔任正式國會助理，負責幫出席地方婚喪喜慶、社團活動，並領每月4萬元薪資，領到的錢在戶頭內自己支配，用來扣繳保險、信用卡費。

「我絕對有從事選民服務！」林說，他擔任助理有相關照片可佐，領到的薪資也都在自己身上，被當成人頭助理實在很冤枉。

公訴檢察官柯學航詢問，顏寬恒在苑裡營造占多少股分、為何營造公司要替顏「代收、代付」行為？林說，顏是以俗稱「暗股」隱名股東方式出資2400萬元，占5成股分，他基於情誼替顏代付款項。

陪席法官陳宏卿問到，林當助理25個月時間不短，能否列舉期間工作內容？因他們審理過很多類似民代詐領助理費案，被告至少都會提出照片、紅白帖等，也質疑他只領公費助理半薪4萬元，是否只做一半工作？為確認林有無實際去過立法院，連立院在捷運哪條線、什麼路都請他回答。

林進福說，他領薪做好助理分內工作，並稱「百分之兩百有當國會助理」，領到的薪水在他手上、自行支配，也願意接受測謊。

律師羅閎逸則補充，助理工作包山包海，時間不固定得隨時待命，不能因林的工作多少就否定他沒當助理，辯方也請求合議庭傳立法院法制局人員到庭說明。

另林的黃姓妻子是苑裡營造會計，全案關鍵的「顏董代收代付總表」也是她製作，黃表示會列成項目是她當初一廂情願、主觀認知去製作，該表1檔案年最多開啟1次，也沒定期更正，實際並未拿林進福當助理的薪資，去付顏寬恒的代收款。

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，今赴台中高分院開庭，在庭後受訪。記者曾健祐／攝影
國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，今赴台中高分院開庭，在庭後受訪。記者曾健祐／攝影

貪汙 顏寬恒

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