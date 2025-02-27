酒駕撞死七旬晨運老翁…二審判6年3月 還要沒收BMW肇事車

男子洪伯軍前年酒後駕車在新北市五股區撞死清早運動的王姓老翁，王的女兒無法接受噩耗，每天念「爸爸回來了？」一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判6年3月徒刑，並沒收犯案用的BMW。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

洪有侵占、妨害公務刑案紀錄，他2023年8月23日於台北市林森北路一家酒店飲酒，翌日凌晨執意駕駛白色BMW載送2男、1女共3名友人返家。24日凌晨4點27分，洪行經五股區新城八路右轉芳洲八路時，因未注意70歲王姓老翁正穿越人行道，直接大力撞飛對方，車頭與擋風玻璃嚴重破裂。

王翁顏面、頸椎、左側鎖骨、肩胛骨、左側肋骨骨折，消防人員到場時，王翁已無生命跡象，經緊急送醫搶救，仍於同年9月1日宣告不治。警方當時測得洪的酒測值為每公升0.42毫克。

一審新北地院國民法官庭認為洪雖自首，但酒駕前友人曾勸阻酒駕，洪卻置之不理執意，使死者家屬承不可磨滅的心靈創痛，考量洪已與被害家屬達成民事和解，已賠償和解金額九分之七，餘款將待服刑出監後按月賠償，判6年3月徒刑，並沒收BMW以杜絕酒駕。

案件上訴，高院開庭時，洪的律師認為一審不該依道路交通管理處罰條例「汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行」規定加重其刑，認為刑法已經加重，如此有雙重評價的問題，另沒收應限於故意犯罪，而本件是「過失」，不應沒收BMW。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康