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影／顏寬恒貪汙判8年4月 二審今開庭喊：絕對經得起考驗

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年7月今依貪汙偽造文書2罪判他8年4月徒刑，竊占部分判無罪；顏、檢察官均上訴，今台中高分院二審今審理，顏庭後受訪表示，積極爭取清白，捍衛到底。

顏寬恒表示，他期待司法公正，團隊律師積極說明，呈現所有證據，事發至今也非常期待得到公正審判，也不希望有其他力量干預、妨害司法公正。

顏說，他會積極爭取清白，捍衛到底，一定要讓事實真相揭露，對於審判過程他們絕對經得起考驗，不管助理是否真實從事助理工作，還有金流問題等，都完整呈現出來。

「單就一張紀錄，造成他身陷司法官司。」顏表示，外界至今還有很多聲音，他除了感謝支持者有力量奮戰到底，還是希望不要有其他力量干涉司法。

台中地院一審判決認定，顏寬恒以苑裡建設公司負責人林進福為助理，陳公司帳務卻有一筆「顏董代收代付總表」，顯見並非助理薪資而是代收支付顏其他項目，「是一個很強的證據」，合議庭認為顏犯行不可取，予以量刑。

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，今赴台中高分院開庭，在庭後受訪。記者曾健祐／攝影
國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，今赴台中高分院開庭，在庭後受訪。記者曾健祐／攝影

偽造文書 司法官 貪汙 顏寬恒

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