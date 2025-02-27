陳啓昱董事長薪資領逾2千萬 卻讓台鹽虧數億…檢求刑12年

陳啟昱等人獲釋後陸續步出法院，頭戴球帽、口罩或以外套遮掩。本報資料照

台鹽前董事長陳啓昱任內被控圖利綠電業者、掏空台鹽公司案遭台南地檢署偵結起訴，檢方調查發現他在台鹽將近5年董事長任內所領的薪資超過兩千萬，卻因圖利業者造成台鹽損失數億元，起訴並向法院求刑12年。

檢方調查，陳啓昱自2016年3月擔任台鹽董事長制2021年卸任，其中有3年領取的年薪超過600萬，一年超過500萬，前後兩年雖未任滿一年，但也分別領取198萬多、291萬多元，合計在台鹽公司領取超過兩千萬薪資。

檢方認定陳啓昱等人以背信且不合營業常規方式進行利益輸送，對台鹽及其子公司直接或間接造成超過至少3億元損害，由於本案對台鹽公司造成的損害超過1億元以上，檢方認定陳啓昱涉犯證交法加重不合營業常規交易罪。

起訴書指出，陳啓昱曾任立法委員、高雄市副市長，於本案行為時為政府指派至台鹽的公股代表，並擔任該公司董事長，具相當社經地位，其對該公司之經營決策均具有實質影響力，理應恪遵法令，除善盡社會責任，更應時刻為公司及全體股東最大利益考量行事，竟未謹守分際，背棄身為董事長所負善良管理人義務，非但不為公司之最佳利益行事，反圖謀自己與他人利益。

陳啓昱利用掌控公司管理階層的地位，與其他公司間利益輸送，除自己獲有高額分潤外，更圖利特定土地開發商，造成台鹽及其子公司遭受嚴重損害，並嚴重危害證券市場之穩定及全體股東權益，犯後更翻異前詞未思己過，猶推諉卸責，犯後態度非佳，向法院求刑有期徒刑12年，併科罰金3億元。