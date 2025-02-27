米酒換郭台銘連署涉賄選 「27元太廉價」板橋、樹林2幹部判無罪

鴻海集團創辦人郭台銘前年有意藉連署參選總統，其競選辦公室板橋區連署辦公室新北副執行長黃德水及新北市樹林區連署站總負責人黃世位，涉嫌以600毫升米酒換取連署書賄選遭檢方起訴。新北地院認為，當今物價飆漲，價值27元的米酒已不足以動搖或影響連署人意向構成對價，因此判2人無罪。可上訴。

判決指出，該案作為連署所贈送米酒價值僅27元，法務部用以查辦賄選的「文宣附著於價值30元之單純宣傳物品」價值判斷標準，距今已逾20年，加上近年來物價飆漲和通貨膨脹等因素，使米酒價值更遠低於當年法務部例舉的30元微薄價值物品。

警調查出，黃德水負責板橋區55個連署點的物資、人力及連署書的彙整統計管理；黃世位統籌樹林區連署站，負責新北市樹林區中山路、鎮前街等官方連署站點，及新莊四維市場、西盛市場等連署點。

前年10月間，2人分別以20餘萬元購入8000瓶料理米酒，以及14.5萬元購入5000瓶料理米酒，再將米酒派送至轄下各連署點，向往來民眾宣傳，凡參加連署即贈送每人1瓶600毫升米酒以換取連署書。

2人到案後，不否認有米酒換連署一事，但認為米酒並非民眾連署的對價，且米酒價格為27元，低於法務部頒布的30元標準等，不構成賄選，其主張也獲得法官認同。

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