岡山卡拉OK變身賭場…警逮22賭客 門口把風8旬阿婆竟是負責人

高雄警方昨天下午破獲岡山區一家職業賭場，當場查獲大批賭客及賭資，還逮捕在賭場外把風的82歲老婦，發現她真實身分是賭場負責人，涉嫌收場地費並提供茶水，讓賭客豪賭天九牌。警方詢後將全案依刑法賭博罪嫌送辦。

據了解，這家天九牌職業賭場原本只是家提供酒客歡唱的卡拉OK，因為每小時包廂費只要440元，因此吸引不少岡山在地的中老年男客聚集。酒客聚集自然喜歡賭兩把，卡拉OK日益發展，變成賭客聚集地，經營卡拉OK的陳姓婦人（82歲）乾脆將包廂順勢轉型為「筊間」。

岡山警方蒐證多時，發現這家位於岡山區崙仔頂路上的賭場門口，時常有阿婆坐在門口把風，經查才發現她就是賭場主持人，因為她每天都很早就營業，中午就開始營業，招攬賭客上門。

警方昨天下午3時許展開行動，趁隙抓準時機後立馬衝入包廂，喝令現場賭客不要動，不少賭客都是上了年紀的老人家，被員警的行為也嚇了一大跳，有人腳麻站不起來，遭警方帶回時還一跛一跛坐上警車。

警方一共帶回陳姓婦人及賭客22人，並當場查扣7500元賭資。岡山警分局呼籲民眾勿經營賭場牟取暴利，也不應聚賭以身試法，全案警詢後依法移送橋頭地方檢察署偵辦。