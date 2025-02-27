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28歲女求職當詐騙車手 被要求「禁抽菸、嚼檳榔」保持形象

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

網路「假投資」出現代理人手法，1名28歲李姓女子於去年5月網路應徵工作後，某日接到詐欺集團以「Telegram」指派，前往台中市沙鹿區1處住宅外收錢，遭警當場逮捕。她因擔任車手，致44歲李男假投資詐騙損失達新台幣約505萬，台中地院認定她與詐騙集團有共犯關係，判處有期徒刑10月，需入獄服刑。

清水警方指出，全案起因於沙鹿區的李男輕信網友介紹的網路投資訊息，遭詐欺集團在LINE上以「穩賺不賠、保證獲利」等話術，踩入假投資陷阱，先後依指示面交及匯款現金等方式，共投資新台幣約505萬元予指定帳戶、收款人，李男欲提領假網站所顯示的獲利時，遭LINE客服要求需再繳付290萬始得提領，李男始驚覺遇詐騙後，向清水分局報警並配合警方與詐團相約面交，逮捕前來取款的詐騙車手。

李女被捕後供稱，去年5月受詐欺集團指派成為1名車手，甚至教導遇警方盤查如何應對的教戰守則，並要求「保持形象，5公里內禁吃檳榔、抽菸」等行為，以取得信任；之後以「Telegram」指示，先前往沙鹿區某間超商附近花圃，取得詐欺集團所放置的工作證、收款收據等物，再前往與李男面交，李女到達見面地點後，先出示虛偽姓名的工作證及假公司的收款收據，當李男交付款項同時，立刻遭埋伏的清水分局警力包圍，當場依現行犯逮捕。

分局長蔡慶星表示，近來詐欺犯罪中「假投資」詐騙案量持續居於榜首，除欺騙投資大眾外，也會以「打工」名義欺騙、利用民眾向假投資被害人收取款項，雖一般人都會推說不知情，但法院仍會認定具有詐欺或洗錢的共犯，依詐欺罪判處李女有期徒刑10月。

李女被捕後供稱，去年5月受網路詐欺集團指派成為1名車手，甚至教導遇警方盤查如何應對的教戰手則。圖／清水分局提供
李女被捕後供稱，去年5月受網路詐欺集團指派成為1名車手，甚至教導遇警方盤查如何應對的教戰手則。圖／清水分局提供
李女被捕後供稱，去年5月受網路詐欺集團指派成為1名車手，甚至教導遇警方盤查如何應對的教戰手則。圖／清水分局提供
李女被捕後供稱，去年5月受網路詐欺集團指派成為1名車手，甚至教導遇警方盤查如何應對的教戰手則。圖／清水分局提供

詐欺 詐騙集團 車手

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