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林岱樺案關鍵人物通法寺住持…上次百萬交保 二次搜索後今晨遭檢聲押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉貪案中原本獲交保的多名被告，經檢方抗告成功而在前晚更裁收押禁見，而原本獲檢方以100萬元交保的通法寺住持釋煌智，昨經檢調二次搜索通法寺並再次問訊，昨晚才被移送高雄地檢署複訊，今凌晨3時許就遭檢察官向法官聲請羈押，高雄地院今將開庭決定是否羈押。

檢調懷疑，通法寺疑淪為林岱樺政治獻金的「洗錢轉運站」，通法寺住持釋煌智疑似將原本應依法申報的政治獻金，透過以林岱樺已故父親「林三郎」名義成立的「林三郎覺教基金會」，再將廠商捐贈的獻金施行金流隱匿，規避監管。

昨天上午高雄地檢署再次指揮調查局前往通法寺搜索，鎖定通法寺與林岱樺服務處的金流查明，並將釋煌智第2次帶回問訊，原本釋煌智21日獲檢方裁定以100萬元交保候傳，不過檢方疑在昨天搜索中掌握新事證，因此今天凌晨向高雄地院聲請羈押釋煌智。

通法寺住持釋煌智昨遭二次帶回調查局問訊，訊後移送高雄地檢署複訊，今晨檢方向法院聲請羈押。記者張議晨／攝影
通法寺住持釋煌智昨遭二次帶回調查局問訊，訊後移送高雄地檢署複訊，今晨檢方向法院聲請羈押。記者張議晨／攝影

政治獻金 林岱樺 聲押

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