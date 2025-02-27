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北檢偵辦第4波「斬金行動」 詐團溯源再羈押四大水房頭

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦第四波「斬金行動」專案，溯源追查發現，假出金金額已高達逾8億元，檢方日前指揮新北警方鎖定出金集團核心分子、出金水房人員進行掃蕩，搜索拘提16名被告到案，檢察官複訊後，依串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見14人，截至昨天晚間，台北地院裁押4名水房頭獲准，全案迄今羈押超過50名詐團成員。

這波被羈押禁見的4大水房頭分別是歐俞彤、丁少澤、沈依樺、王建元。全案由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊主責偵辦，另有檢察官劉倍及多名檢察事務官協助追查資金，查獲全台最大假出金詐欺集團。

檢警分析發現，有多名出金車手大量匯出現金至數個遭假投資詐騙被害人帳戶，出金車手涉詐案件遍及全台，且詐團知悉現今銀行都會阻攔存匯款，為製造金流斷點，反而選擇去管制較寬鬆的郵局臨櫃匯款，為了截斷郵局這個破口，因而稱為「斬金行動」。

檢方清查，截至2024年12月26日止，已報案被害人達7075人，財損估計接近190億元。犯案手法為詐團架設假投資網站或應用程式，佯裝投資公司人員於網路上刊登招攬投資廣告，待被害人交付投資款項後，假出金集團再指派「出金手」，將小額款項匯至被害人帳戶，使被害人誤以為真有獲利，有出金車手7個月內匯款2100多次、金額高達1億3000多萬元。

北檢斬金第一波行動共拘提56人，聲請羈押42人獲准；第二波行動拘提16人，搜索4處；第三波則拘提25人、搜索4處。查扣現金1301萬元、價值128萬元黃金單、鎮暴彈、瓦斯槍、大麻煙彈，還另外查獲K他命毒品分裝場，搜扣K他命1.2公斤、「哈密瓜錠」345公克、毒咖啡包1466包。

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北檢偵辦第4波「斬金行動」溯源再押四大水房頭。記者張宏業／攝影
北檢偵辦第4波「斬金行動」溯源再押四大水房頭。記者張宏業／攝影
北檢偵辦第4波「斬金行動」溯源再押四大水房頭。記者張宏業／攝影
北檢偵辦第4波「斬金行動」溯源再押四大水房頭。記者張宏業／攝影

檢察官 被害人 詐騙集團 車手

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