快訊

獨／調查官余正煌邀友投資涉弊 夥伴背景竟是竹聯幫明仁會

全照著寫好的劇本走…四接演完爛戲 環評淪過水程序

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／調查官余正煌邀友投資涉弊 夥伴背景竟是竹聯幫明仁會

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新竹市站調查官余正煌（右）涉違反個資法等罪被檢方50萬元交保。記者張宏業／攝影
調查局新竹市站調查官余正煌（右）涉違反個資法等罪被檢方50萬元交保。記者張宏業／攝影
調查局新竹市站調查官余正煌，被控與任職總統府侍衛室的女友范綾玉投資失利近千萬元，余正煌在投資過程中因利用調查局內部系統擅查個資，前天遭台北市調查處搜索約談到案，北檢昨依違反個資法命余正煌交保50萬元；調查發現，同案被約談的余正煌好友陳誌全來頭不小，他是綽號「鴨董」的竹聯幫明仁會成員，兩人之間有無涉及其他不法，有待釐清。

據調查，陳誌全早年出身竹聯幫「南堂」，屬於已故竹聯幫副幫主、南堂創堂元老程大川旗下成員，2007年竹聯精神領袖陳啟禮從香港移靈回台，程大川是八大扶靈者之一，原是幫主接班人選，無奈心肌梗塞猝逝，享壽72歲。

隸屬竹聯仁堂的明仁會近年積極在桃園開疆闢土，在當地紮下根基，經濟實力不容小覷，陳誌全看準時勢，也從南堂轉投明仁會，平常在桃園、新竹一帶活動，余正煌因地緣與工作關係與陳誌全結識，其女友范綾玉（曾為莒光日主播）也曾跟陳誌全借款投資，沒想到這次余正煌被搜索，讓調查官、主播與黑幫的3人投資組合曝了光。

明仁會2023年在五星級酒店高調辦春酒，經抖音等網路社群渲染旗袍妹與超跑車陣後，讓明仁會聲名大噪，但引發政府不滿，同年5月完成組織犯罪條例修法，新增「明仁會條款」，遏阻黑幫派高調辦公祭或喜宴等活動。

據調查，前證券營業員陳柏銓以高報酬為幌子，宣稱有大戶的可轉換公司債分配額度出來，只要過了閉鎖期就能取回本金，保證獲利3％到12％，藉此招攬任職軍事情報局的昔日軍中長官侯俊榮投資，侯俊榮將訊息告知學妹范綾玉，范綾玉再通報余正煌、陳誌全，沒想到范綾玉與余正煌慘賠930萬元，余正煌還替人擅查個資被抓包。

余正煌被約談時強調自己也是受害人，並稱與范綾玉不是男女朋友，范綾玉也說和余正煌沒有交往。專案小組懷疑2人與陳誌全關係匪淺，全案是否有黑幫滲透情治單位，目前已查扣手機以及相關電磁紀錄鑑定。

台北市調處追查，陳柏銓這方吸金詐逾5000萬元，前天搜索約談8人到案，北檢漏夜偵訊後命余正煌50萬元交保，侯俊榮、顏敏蕙夫妻各10萬元交保、陳誌全30萬元交保，陳柏銓限制出境與出海，全案擴大偵辦。

竹聯幫明仁會成員陳誌全涉吸金案被檢方30萬元交保。記者張宏業／攝影
竹聯幫明仁會成員陳誌全涉吸金案被檢方30萬元交保。記者張宏業／攝影
昔日「莒光日」主播、總統府侍衛室女范綾玉因吸金案被檢調約談作證。記者張宏業／攝影
昔日「莒光日」主播、總統府侍衛室女范綾玉因吸金案被檢調約談作證。記者張宏業／攝影

余正煌 明仁會

延伸閱讀

竹聯幫弘仁會台南幫眾組犯罪集團「蜥毒」觸手伸進校園

王明鉅親戚被騙千萬 詐團緬甸設機房…竹聯幫信堂組長在台操盤

黃少岑訃聞曝光首日 縱貫線教父林水樹赴靈堂捻香

竹聯幫明仁會成員持槍賣毒咖啡 情人節與女友約會被逮

相關新聞

捲入吸金案 軍情局軍官、調查官交保

前證券營業員陳柏銓以高報酬為幌，招攬任職國防部軍事情報局的昔日軍中長官侯俊榮投資公司債，侯將訊息告知任職總統府侍衛室的學...

財產被騙光 軍官妻聲請訴訟救助遭駁

國防部軍事情報局軍官侯俊榮、顏敏蕙夫婦與調查官余正煌、前中國信託證券營業員陳柏銓等人捲入疑似吸金案遭查辦，彼此間有多起民...

中鋼子公司涉偷排強鹼廢水 10人起訴

中鋼子公司中聯資源高雄廠及臨海廠因廠區廢水處理量能不足，公司經理李森斌、領班朱志雄等人涉嫌勾結大發汙水處理廠人員趁稽查空...

士林農會人頭爭議 檢調搜索約談20人

士林區農會改選前爆人頭會員爭議，北市府函送士林地檢署，檢方昨指揮警、調搜索約談士林區農會理事長葉文忠等廿人，釐清是否有以...

獨／調查官余正煌邀友投資涉弊 夥伴背景竟是竹聯幫明仁會

調查局新竹市站調查官余正煌，被控與任職總統府侍衛室的女友范綾玉投資失利近千萬元，余正煌在投資過程中因利用調查局內部系統擅...

林岱樺案 通法寺再被搜索

民進黨立委林岱樺被控詐領助理費、違反政治獻金法等罪，胞弟林岱融和王姓弟媳、黃姓會計前晚被高雄地方法院裁定禁見，檢調昨再傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。