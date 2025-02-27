6旬婦拿假車牌換真牌被「抓包」 下場曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中6旬邱姓婦人日前到台中區監理所申請臨時車牌，由於自家車牌借人使用遭扣押，竟拿假車牌想瞞天過海換真車牌，被監理人員識破，邱婦才承認網購假車牌應急，邱婦被依道路交通管理處罰條例處罰1萬800元，並依偽造文書罪嫌法辦。

台中市警局烏日警分局說明，有鑑於交通違規罰鍰加重、民眾檢舉件數增加，動輒吊扣牌照，導致全國假車牌氾濫，為有效遏止亂象，去年8月起執行「淨牌專案」勤務，查獲11件、11人懸掛偽造車牌。

台中區監理所長楊聰賢說，車輛遭吊、註銷處分後，依道路交通管理處罰條例第66條規定，須滿6個月方能重新領牌，邱婦將自家車牌借人使用，車牌早就被警方扣牌，拿假車牌到窗口繳回，審核人員一眼就發覺該車牌不像真的，經再比對車牌防偽設計，證實為偽造車牌。經通報警方後，由警方攜回偽造車牌並將邱婦帶回偵訊，詢後依偽造文書罪法辦。

楊聰賢表示，使用偽造車牌將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處1萬800元罰鍰外，還會觸犯刑法行使、偽造變造特種文書罪，最高可處1年有期徒刑，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

邱婦（右）拿出網購車牌意圖換真牌，被台中監理所人員識破。記者趙容萱／翻攝
邱婦（右）拿出網購車牌意圖換真牌，被台中監理所人員識破。記者趙容萱／翻攝

假車牌 偽造文書 網購

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