中鋼子公司涉偷排強鹼廢水 10人起訴

中鋼子公司中聯資源高雄廠及臨海廠涉嫌逃表偷排廢水，雄檢起訴10名員工，另查扣小港區土地以利後續追償。新聞示意圖。圖／AI生成 中鋼子公司中聯資源高雄廠及臨海廠因廠區廢水處理量能不足，公司經理李森斌、領班朱志雄等人涉嫌勾結大發汙水處理廠人員趁稽查空檔偷排強鹼廢水，近五年逃漏汙水處理費達一點一五億元，高雄地檢署昨依詐欺得利、水汙染防治法、洩密等罪嫌起訴十人。

中聯資源為中鋼旗下上市公司，營業項目包括爐石粉加工買賣、氣冷轉爐石及氣冷高爐石應用、資源回收利用，全台都設有廠房，李森斌、朱志雄分別為公司高爐水泥事業部儲運處經理及領班。

檢調查出，中聯資源水淬爐石在處理及堆置過程會產生強鹼廢水，依規定須在廠區降低PH值後才能經納管口排放至汙水處理廠。李、朱等人發現高雄廠、臨海廠廢水處理量能不足，難將廢汙水中和處理至合格，涉嫌指示員工利用夜間或假日調整水汙染防治設施偷排強鹼廢水。

為規避檢查，再與汙水處理廠蔡姓技術員合作，由蔡員提供採水及稽查時間，讓中聯資源可在日間調整納管口水質應付抽檢，並以調整流量表等方式規避稽查，閃過pH值異常處理費及汙水處理費；自二○二○年元月起利用調表、偷排方式，讓汙水處理廠短計汙水處理費，至少逃漏一點一五億元。

雄檢去年獲報，由黑金專組檢察官指揮調查局南機站偵辦，去年十月及十二月兩波搜索，李森斌、朱志雄二人被聲押禁見獲准，並扣押中聯資源於小港區土地。全案昨天偵結，共對十名涉案人依詐欺、使公務人員登載不實、洩密等罪嫌起訴，李、朱二人羈押中，移審後將由法院審理是否接押。