財產被騙光 軍官妻聲請訴訟救助遭駁

吸金案被告陳柏銓。 記者張宏業／攝影 國防部軍事情報局軍官侯俊榮、顏敏蕙夫婦與調查官余正煌、前中國信託證券營業員陳柏銓等人捲入疑似吸金案遭查辦，彼此間有多起民事訴訟官司，其中顏敏蕙向陳柏銓求償四三○○萬元，光裁判費就卅九萬餘元。

判決指出，陳柏銓原任軍職，退役後在中信證券擔任營業員，他向客戶侯俊榮表示因協助大戶操作績效良好，大戶為表達感謝之意，將名下僅限資金往來大戶才可投資的可轉換公司債額度分配給他，並於閉鎖期過後即可取回本金、享有高達五％至六十五％不等獲利。

侯俊榮拉妻子顏敏蕙共同投資，也將訊息轉知給軍中學妹范綾玉，余正煌、陳誌全也透過范綾玉的名義多次找陳柏銓投資。侯俊榮還代軍中部屬購買可轉換公司債，顏敏蕙更找親友一同投資。范綾玉稱她與余正煌、陳誌全委託陳柏銓投資可轉換公司債包含本金及紅利金額達一五五○萬元。

起初，陳柏銓還能如期交付投資本金及獲利，之後以住院、帳戶遭凍結、金管會管制等理由拖延。侯俊榮和其他投資人深感不安，由侯出面向陳柏銓施壓，一行人相約談判，陳柏銓坦承投資案是假的，並簽發本票、借據給顏敏蕙、范綾玉等投資人作為債權擔保，衍生出多件民事訴訟。

顏敏蕙等五人向陳柏銓、中信證券提損害賠償訴訟，求償五六四五萬元，其中顏敏蕙請求金額高達四三○○萬元；五人主張因被陳柏銓騙取盡數財產，生活已陷入困頓，目前幾乎沒存款，僅能靠微薄薪水勉力維生，向法院聲請訴訟救助，但被駁回確定。

侯俊榮也簽發九三○萬元本票給范綾玉，但他事後主張是作為擔保范綾玉向陳柏銓相關投資款項而非借款，提確認本票債權不存在訴訟，一審勝訴，二審敗訴，案件仍可上訴。

另外，范綾玉等投資人以陳柏銓簽發的本票及借據，在各地法院聲請強制執行；陳柏銓也在屏東地院向投資人提確認本票債權不存在訴訟。