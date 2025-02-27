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士林農會人頭爭議 檢調搜索約談20人

聯合報／ 記者李隆揆巫鴻瑋／連線報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林區農會改選前爆人頭會員爭議，北市府函送士林地檢署，檢方昨指揮警、調搜索約談士林區農會理事長葉文忠等廿人，釐清是否有以不正利益吸收人頭會員影響選舉，依違反農會法及刑法偽造文書等罪偵辦。

士林區農會在全國基層農會改選前，今年一月遭爆有利用不正利益吸收人頭會員干預選舉情事，另傳出以提貨券行賄上級機關主管弊端；北市府清查後針對人頭會員部分函送士檢，另澄清提貨券非農會贈與，與選舉無關。

士林地檢署昨指揮台北市調查處、台北市警局，搜索約談葉文忠等十八名被告和二名證人，依違反農會法「交付、收受不正利益而行使或不行使選舉權」及刑法「偽造私文書」、「行使偽造私文書」等罪偵辦。

其中檢方認定無強制處分必要，包含遭認「人頭」的六名會員，被告及證人共十八人訊後請回，葉文忠等二名被告昨夜移送檢方複訊。

高雄市內門區農會改選理監事也傳出買票疑雲，檢調昨搜索帶回十多人調查。據了解，內門區農會理監事改選，分成現任總幹事洪輝煌為首「當權派」，及地方民代組成的「在野派」，兩派人馬為爭奪農會主導權早有摩擦。

會員代表競選出爐不久，大前天才選出理監事，當權派疑遭檢舉賄選，檢調昨天清晨突襲式搜索。

北市府 農會

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