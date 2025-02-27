銓敘部要求 公職具結無陸身分證

銓敘部傳出近期函請各機關加強宣導，不得赴大陸設籍、領用身分證、護照或申請定居證、居住證，並填寫具結書。圖／銓敘部提供 銓敘部近期函請各機關加強宣導，不得赴大陸設籍、領用身分證、護照或申請定居證、居住證，並填寫具結書。銓敘部昨天表示，通函完全是依據兩岸人民關係條例明文規定和陸委會函處理，於法有據，並未擴張解釋兩岸條例相關規定。

銓敘部表示，陸委會今年二月來函說明台灣地區人民在大陸設有戶籍、領用身分證或護照者，依兩岸條例第九條之一規定，就喪失擔任我國公職的權利，這次配合陸委會要求，增加具結沒有在大陸設戶籍、領用身分證或護照的情事，是依法辦理。

但國民黨發言人楊智伃表示，對岸居住證是二○一八年的政策，民進黨政府卻到二○二五年才警覺要調查，慢了好幾拍；且內政部長劉世芳才說，經查領有對岸身分證的台人少於十人，難道之前調查，根本是敷衍國人嗎？