士林區農會「人頭會員」案 理事長葉文忠30萬元交保

士林區農會改選前爆人頭會員爭議，士檢指揮警調搜索約談區農會理事長葉文忠等18名被告、2名證人，訊後令葉30萬元交保、限制住居，1人複訊中，其餘全數請回。

據悉，士林區農會在全國基層農會改選前，今年1月遭爆有利用不正利益吸收人頭會員干預選舉情事，另傳出以提貨券行賄上級機關主管弊端，北市府清查後針對人頭會員部分函送士檢偵辦，澄清提貨券非農會贈與，與選舉無關。

士林地檢署檢察官今早指揮台北市調查處、台北市警局，搜索相關辦公處及處所等10處，約談葉文忠等18名被告、2名證人，依違反農會法「交付、收受不正利益而行使或不行使選舉權」及刑法「偽造私文書」、「行使偽造私文書」等罪偵辦。

其中，因檢方認定無強制處分必要，包含遭認「人頭」的6名會員，被告及證人共18人訊後請回，葉文忠等2名被告深夜由調查人員送抵士檢漏夜偵訊，不到1小時即令葉30萬元交保、限制住居，另名被告持續複訊中。

葉文忠非首次因涉農會法遭查辦，2017年2月，葉文忠參選士林區農會第13屆理事長，與區農會陳姓前總幹事商議後，為爭取具投票權的會員代表曾炳東支持，找上曾的兒子、區農會信用部主任曾崇華幫忙，表示若支持葉勝選，將支持曾崇華擔任區農會總幹事。