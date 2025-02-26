媒體人找教授發假民調 二審翻盤認涉反滲透法理由曝光

媒體人林献元在前年總統大選期間，涉與退休副教授蘇雲華，在「指傳媒」等多個網站，發布總統副總統候選人不實民調，檢方指控二人受對岸「滲透來源」指示，涉犯反滲透法，一審不採，二審今審結，改認定二人涉犯反滲透法等罪，判林12月徒刑，判蘇6月徒刑，都獲緩刑。

二審認為，林献元發布不實民調前，先以微信通訊軟體，將民調資料，傳給中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華，再由「海峽導報」社委林靖東，用微信帳號撥款至林献元微信帳戶。

林献元與蘇雲華間也有「能否把剩下的做完，有始有終，才能請款」、「第六波民調還沒有收到指示可以發出」、「可能對方有特殊考量」等對話，認二人有營利的意圖，及受滲透來源指示的直接故意或不確定故意。

二審指出，二人部分自白認罪，審酌一切情狀後，撤銷一審判決，依反滲透法等罪，判林12月徒刑、緩刑3年、公益捐30萬元、80小時義務勞役、法治教育3場、褫奪公權2年；蘇判刑6月、緩刑2年，公益捐20萬元、法治教育2場、褫奪公權1年。

林献元說，與律師研議是否上訴；蘇雲華則委由律師轉述，不知道有大陸滲透勢力，純粹是協助學生林獻元無償製作民調，研議是否上訴。

檢方調查，林献元是指動新媒體傳播公司的負責人，蘇雲華是靜宜大學企業管理學系已退休副教授，也是林大學教師。林在前年總統大選期間，委由蘇製作10波民調資料，在「指傳媒」等多個網路新聞媒體發布，從前年10月至12月為止，蘇交付9次民調資料。

蘇雲華的民調以自稱「民調延伸法」製作，在各地車站隨機拍照後，以實際面訪一人代表10餘人或150人的樣本數產生，林献元再微調民調數字，公布在網站，營造「侯康配」民調已超車「賴蕭配」的假象。

檢方指控，二人都是受「海峽導報」社委林靖東指示，該報屬福建日報社報業集團下屬機構，而該報業集團，又是中共福建省委會直屬正廳級事業單位，屬「滲透來源」，涉犯反滲透法。

一審指出，林靖東曾多次來台採訪，台灣主管機關未拒絕入境，林献元辯稱「不知對方是滲透來源」可採信，另外檢方未證明，民調資料與對岸資金的對價關係。

一審認定，雖然蘇交付9次假民調資料，僅3次是在候選人登記後，觸犯總統副總統選舉罷免法，另外林向友人借款30萬元，成立指動公司，又將借款返還友人，涉不實登記，違反公司法。