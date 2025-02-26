一票買到6千？高雄內門農會驚傳賄選 多人遭檢調約談

高雄市內門區農會下周將召開理監事會議選出理事長及遴聘下屆總幹事，卻在此前夕發生有意角逐新一屆理事長的現任總幹事洪輝煌涉嫌賄選遭到調查，傳出疑似以每票6千元行賄，檢調今搜索內門農會並約談10多人，不排除漏夜偵訊。

據了解，內門農會此次理監事改選分為2大派系，一派是現任總幹事洪輝煌為首的「當權派」，另一派是由地方民代組成的「在野派」，為競爭農會主導權，雙方早就有不小摩擦，皆投入多名人選參與會員代表選舉，選舉結果也在2月15日已經出爐，其中45名當選的會員代表中，當權派就占了26人，而在野派僅占19人。

前天會員代表大會選舉理監事選出9席理事及3席監事，當權派挾著席次優勢，拿下5席理事及2席監事，其中理事成員就包含洪輝煌，洪輝煌也有意角逐理事長。