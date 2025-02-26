涉以香菸禮盒賄選 北門農會1會員羈押禁見

台南地檢署接獲台南市北門區農會代表選舉涉嫌以香菸禮盒等財物賄選情資，檢方指揮警調專案小組蒐證，昨持搜索票前往北門區農會侯姓會員住所等處，搜索並查扣選舉人名冊等物，經訊問後，認他涉違反農會法投票行賄罪等罪嫌，且有勾串供犯之虞聲押禁見，今台南地院裁押禁見。

檢方據報後，隨即指派檢察官鄭聆苓指揮市警局刑事警察大隊、台南市調查處等專案小組人員蒐證，並於昨日持法院核發搜索票前往侯姓會員住所等處執行搜索，並查扣選舉人名冊等物。

經檢察官訊問侯後，認他涉犯違反農會法中投票行賄罪嫌及個人資料保護法等相關罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

台南地院今召開羈押庭後，認他犯罪嫌疑重大且有勾串共犯之虞，裁准羈押禁見。檢方指出，專案小組將持續追查相關不法情事。

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