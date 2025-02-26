違法包庇殯葬業者修墓 巡墓員圖利罪判2年

台北市政府殯葬管理處退休巡墓員陳健郎，被控未舉發掘骨、修墓喪家，使葛姓喪家免受裁罰，台北地院審理，考量犯罪所得少於5萬元，今依貪汙圖利罪輕判陳2年有期徒刑，邱姓業者判刑1年9月，緩刑4年。可上訴。

合議庭認為，依殯葬管理條例規定，未經申請取得起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰，陳負責舉發違規行為卻不舉發，犯圖利罪。

檢方指控，一方禮儀公司承攬葛姓喪家合葬及修墓費用，收取10萬7600元，陳健郎獲不法利益7800元、邱姓業者不法獲利1萬元，未事先申請修墓的葛姓喪家，則獲得免受3萬元違規罰鍰的利益。