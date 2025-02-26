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台新投信董座鄭貞茂外遇人妻 傳下體照「搖弟弟給妳看」判賠25萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台新投信董事長鄭貞茂被控和人妻發生婚外情，兩人互傳生殖器照片，他還傳鹹濕訊息給對方，「我們就是色色的情侶」、「下回再搖弟弟給你看」等語，並一同出遊拍親吻臉頰的合照，人妻丈夫提告求償650萬元，台北地方法院判鄭應賠償25萬元，可上訴。

鄭貞茂曾任金管會、國發會副主委，也擔任過陽明海運董事長，曾是花旗銀行首位台籍首席經濟學家，去年9月接任台新投信董事長。

人夫提告主張，鄭貞茂2024年起和妻子互傳親暱示愛訊息及生殖器照片，一同出遊且拍攝親密合照，並發生多次性行為，破壞他婚姻及家庭圓滿，侵害配偶權，害他身心受有難以回復的創傷，產生失眠、焦慮及精神恍惚，需尋求精神科醫生協助，請求鄭賠償650萬元。

鄭貞茂抗辯指出，他和人妻之間的對話內容均為朋友間的玩笑，兩人沒有發生性行為，也沒有任何逾越朋友關係的舉措，且他不知道女方已婚，沒有侵害配偶權的故意或過失，請求法院駁回訴訟。

北院指出，根據鄭貞茂和人妻間的對話紀錄，女方曾說「今天也是很愛你」、「親我」，鄭貞茂也向人妻表示「睡前先親一下」、「我最愛你」、「我們的甜蜜時光是我每天動力的來源」等語；女方說「頂住我麻（勾住脖子）」，鄭也回應「慾火燃燒」、「我們就是色色的情侶」。

另外，鄭貞茂曾傳下半身勃起照給人妻，並說「下回再搖弟弟給你看（晚安貼圖）」、「小雞很快長大」；人妻也曾傳鄭貞茂親吻自己臉頰的照片，也曾說「有愛我嗎」，鄭回應「我的心都給你了」、「非常愛」等語。

判決指出，鄭貞茂和人妻已逾越一般普通朋友交往分際，破壞人夫夫妻共同生活圓滿安全及幸福程度，雖然兩人對話還包括「像冰棒一樣硬」、「弟弟喜歡冰冷的感覺也喜歡被夾緊」、「讓我撲倒你」、「快來吸我弟弟」、「我很容易被你征服」等，但無從證明兩人有發生性行為。

法院認為，鄭貞茂曾是人妻的直屬主管，且知悉人妻已有配偶，仍互動親密，確實侵害人夫配偶權且情節重大，審酌後判鄭應賠償25萬元。

鄭貞茂。圖／聯合報系資料照片
鄭貞茂。圖／聯合報系資料照片

婚外情 配偶

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