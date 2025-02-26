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「和安行」前女董座車遭裝GPS 他12年前也操刀跟監吳欣盈

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

排名前五大藥品代理商「和安行」2023年爆發股權爭議，時任董事長盛寶嘉座車被徵信業者李榮全裝置GPS跟監，盛女提告，李依妨害秘密罪起訴；台北地院今開庭，李辯稱，當天是到停車場想上廁所才躲在車子後面，否認涉案。

據了解，盛寶嘉最近再接獲警示，又被不明人士跟監，她擔心人身安全，希望檢警能深入追查李榮全裝置GPS的幕後主使者。

事實上，李榮全有多次在名人座車安裝GPS不法跟監的前案，前立委、「新光小公主」吳欣盈2013年和前夫華南金控董事林知延失和，林知延委託徵信業者跟監吳欣盈，就是由李榮全在吳欣盈的座車裝上GPS操刀。

依最高法院判決指出，李榮全2012年即因違反個人資料保護法判刑5月確定，而他在吳的座車偷裝GPS則判拘役20日確定。

官網顯示，「和安行」1974年由創辦人盛維恩和國內藥品代理商禾利行鄭家合資開設，創立至今已有半世紀，盛維恩過世之後，由長女盛寶嘉接手，盛寶嘉還獲選出任中華民國西藥商業同業公會理事長；但也因為營收亮眼，鄭家第二代積極爭取經營，引爆股權之爭。

法依院相關資料顯示，2022年和安行股東會之後，雙方因股權互控，2023年6月時董事會甚至出現不明人士到場，盛寶嘉發現，李榮全竟伺機在她的座車安裝GPS追蹤器，於是向檢警提出告訴。

依檢方起訴，2023年9月19日，李榮全到台北市中山區一棟大樓地下停車場，在盛寶嘉座車旁徘徊，趁機將GPS吸附在其車輛排氣管上，大樓總幹事行經該處覺得李形跡可疑，經員工錄影並查獲GPS追蹤器，不過，李榮全偵查中未供出幕後主使者是誰。

民眾黨前立委、「新光小公主」吳欣盈曾被跟監。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委、「新光小公主」吳欣盈曾被跟監。圖／聯合報系資料照片

吳欣盈 盛寶嘉

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