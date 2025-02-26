彰化二林男涉砍死前妻遭起訴 地院裁定羈押

彰化縣61歲李姓男子去年疑討錢不成，涉嫌砍死前妻，檢方依殺人罪起訴聲押，地院考量李男否認殺人且自陳有輕生念頭，加上曾有通緝紀錄，認其有逃亡之虞，今天下午裁定羈押。

李姓男子去年11月16日涉嫌於二林鎮透天厝內持刀砍殺50歲蔡姓前妻，事後偷車逃逸，並在五金行買1把水果刀，當晚彰化縣警察局芳苑分局循線在埤頭鄉逮捕李男到案；彰化地方檢察署認為李男涉嫌重大，聲押獲准。

蔡女的女兒事發後告訴媒體，16日中午她返家探望母親，李男向家人索討金錢被拒，持鐮刀揮舞，傍晚她與李男發生口角，母親為保護她而遭李男持刀砍殺，她與年幼弟弟躲到鄰居家中報警。

彰化地檢署近日偵查終結，依殺人罪嫌起訴李男並聲請羈押，全案將由國民法庭審理。

彰化地方法院今天表示，被告訊問後否認殺人罪、承認家庭暴力防制法違反保護令罪，但起訴書所載卷證資料足認犯嫌重大，其所涉殺人罪是最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，且被告犯案後有逃亡事實，並自陳有輕生念頭，過往也有通緝紀錄，有逃亡之虞。

地院指出，被告因此案家庭關係破裂，已無其他適當地點限制住居、責付，而且沒有其他較小侵害手段可確保審判進行，因而裁定羈押，被告如不服處分，可於10日內提準抗告。

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