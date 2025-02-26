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吳子嘉控蘇貞昌、陳時中貪汙涉謗 法官傳東洋前總座施俊良作證

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉指控前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中利用採購新冠疫苗貪汙1億元美金，依加重誹謗罪起訴，台北地院今開庭，吳聲請傳喚東洋藥品前總經理施俊良作證，台北地院裁准，並訂4月16日開庭審理。

開庭前，吳子嘉即遞刑事陳報狀指稱，施俊良過去曾與BNT疫苗的上海復星公司代理人王秉豐洽談採購案，因為他的消息來源是王，因此施的作證可證明他沒有誹謗蘇貞昌、陳時中的犯意。

此外，吳子嘉也向法院聲請函詢立法院調閱小組調閱有關疫苗採購案資料、命衛福部提供採購案有關未遮蔽的公函文件。

吳子嘉的辯護人則表示，吳子嘉主要的消息來源即王秉豐，且吳子嘉曾有意採訪東洋前董事長林全，但為林全所拒。

蘇貞昌的告訴代理人、律師黃帝穎表示，誹謗有關訴訟在法院另外2庭，已認定吳子嘉所言不實，且事證明確，吳應負法律責任；蘇的另一告訴代理人說，吳子嘉所說的「消息來源王秉豐」，充其量是傳聞內容，不能算合理查證，而且，吳指蘇、陳貪汙，也不是王秉豐轉述出來的內容，而是吳子嘉所虛捏。

吳子嘉2022年8、9月間在YOUTUBE節目「董事長開講」節目及2023年5月20日在電視台直播節目中，指蘇貞昌、陳時中欲透過BNT疫苗採購案從中貪汙1億美元，蘇、陳認為與事實不符，對吳提告。

檢方起訴認為，吳子嘉發表言論的唯一消息來源是王秉豐及王提供的資料，但王並未見過香港「雅各臣」公司、信東製藥的人員，也未參與談判，是聽聞他人所說；吳子嘉多次因發表言論被提起民、刑事訴訟，仍沒有善盡查證義務，犯加重誹謗罪。

前東洋藥品總經理施俊良。圖／聯合報系資料照片
前東洋藥品總經理施俊良。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 新冠疫苗 蘇貞昌 陳時中

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