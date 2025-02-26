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高雄內門農會改選爆買票醜聞 檢調突襲帶回10多人偵訊調查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市內門農會才舉行理監事改選，「當權派」與「在野派」爭農會主導權的風波卻越演越烈，使得改選競爭過程異常激烈，未料今天卻傳出買票疑雲，上午內門農會遭到檢調大動作搜索，並且帶回10多人調查，疑似當權派遭指控涉嫌賄選，檢方正持續偵訊當中。

據了解，內門農會此次理監事改選分為2大派系，一派是現任總幹事洪輝煌為首的「當權派」，另一派是由地方民代組成的「在野派」，為了競爭農會主導權，雙方早就有不小摩擦，皆投入多名人選參與會員代表選舉，選舉結果也在2月15日已經出爐。

45名當選的會員代表中，當權派就占了26人，而在野派僅占19人，前天上午召開會員代表大會選舉理監事，選出9席理事及3席監事，當權派挾著席次優勢，直接拿下5席理事及2席監事，其中理事成員就包含洪輝煌等人，預計下周二將召開理監事會議選出理事長及遴聘新一任總幹事。

不過今天清晨內門農會便遭到檢調突襲式搜索，就連即將角逐理事長的洪輝煌都遭到帶回調查，檢調懷疑在農會改選當中，雙方為了爭取農會主導權，涉嫌利用買票方式左右選舉結果，至少10多人遭到傳喚調查，最快今晚完成初步訊問，可能導致下周理監事會議受到影響。

高雄市內門區農會日前改選理監事。圖／讀者提供
高雄市內門區農會日前改選理監事。圖／讀者提供

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