中聯資源偷排強鹼廢水獲利逾億 雄檢起訴10人扣小港土地

中鋼子公司中聯資源高雄廠及臨海廠，因廠區廢水處理量能不足，該公司經理李森斌、領班朱志雄等人便與大發汙水處理廠人員勾結，趁稽查空檔偷排強鹼廢水，4年逃漏汙水處理費共1.15億元，雄檢今天偵結，依詐欺得利、水汙染防治法、洩密等罪嫌，起訴涉案10人。

中聯資源為中鋼旗下上市公司，主要營業項目為爐石粉加工買賣、氣冷轉爐石及氣冷高爐石應用、資源回收利用等，全台都設有廠房，李森斌、朱志雄則為該公司高爐水泥事業部儲運處經理及領班。

檢調查出，中聯資源水淬爐石於處理及堆置過程會產生強鹼性廢水，依規定須在廠區中和後降低PH值才能排出，再經納管口排放至經濟部高雄臨海林園大發產業園區聯合污水處理廠。

但李森斌等人發現高雄廠、臨海廠廢水處理量能不足，早已難將廢污水中和處理至合格，卻涉嫌指示員工利用夜間或假日調整水措設施偷排強鹼廢水。

為了規避檢查，李男等人再與汙水處理廠蔡姓技術員合作，由蔡員提供採水及稽查時間，讓中聯資源可以於日間調整納管口水質應付抽檢，並調整流量表等方式規避稽查，讓中聯閃過pH值異常處理費及汙水處理費。

檢調查出，中聯資源利用調表、偷排方式，讓汙水處理廠短計汙水處理費，從2020年元旦自去年9月30日被查獲前為止，近5年至少逃漏1.15億元。

雄檢去年獲報，由黑金專組檢察官許怡萍、林恒翠指揮調查局南機站偵辦，去年10月15日、12月4日發動2波搜索，經檢察官許怡萍、林恒翠、楊瀚濤、高永翰、簡婉如、王建中、鄧友婷、駱思翰、吳聆嘉、邱柏峻、尤彥傑、呂尚恩、廖期弘訊問後，李森斌、朱志雄2人聲押禁見獲准，並扣押中聯資源於小港區土地。