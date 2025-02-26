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收美贊助？沈伯洋遭告發違反國安法 游智彬：上帝、媽祖不會原諒
民進黨立委沈伯洋擔任前執行長、現任理事的台灣民主實驗室（DTL），被爆出5年內獲美國國際開發署（USAID）計畫，贊助約134萬9600美元，新黨副秘書長游智彬等人今天至台北地檢署按鈴告發沈伯洋涉違反國安法，要求檢方盡速查辦。
新黨指出，根據「開放社會基金會」的公開資料顯示，台灣民主實驗室先後總共獲得約134萬9600美元，分別為2020年19萬9800美元、2022年49萬9880美元、2023年65萬美元，合計高達新台幣4425萬元。
游智彬今直指，這簡直是「飼老鼠咬布袋」，是否接受美國、外國勢力的援助，來顛覆台灣民主？游池麥克風在北檢門口說「像沈伯洋出賣台灣的台奸，不僅上帝不會原諒他，媽祖也不會原諒他」，今天以憤怒的心情到北檢按鈴告發沈伯洋違反國安法。
新黨譚傳紹痛心疾首說，沈伯洋的團體根本不是民間團體而是美國團體，大方拿了美國這麼多錢，如果不是因為美國政局輪替，我們可能到現在還被蒙在鼓裡，還傻傻以為這麼多台灣人支持沈伯洋，結果根本沒有人支持，他只是有一個美國爸爸。他說，「這確實就是違反國安法，境外勢力介入民主體制，這是血淋淋的事實」。
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